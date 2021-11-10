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Ekonomi Kendine entegre edecek: WhatsApp kripto para işine giriyor!
Ekonomi

Kendine entegre edecek: WhatsApp kripto para işine giriyor!

Dün hacklenme haberleriyle gündeme gelen dijital cüzdanlara whatsapp talip oldu. WhatsApp, kripto para ile ödeme yöntemleri için testlere başladı. Meta’nın dijital para cüzdanı Novi’nin yakında WhatsApp’a entegre edileceği duyuruldu. Fakat Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:49:00 -
Kendine entegre edecek: WhatsApp kripto para işine giriyor!

Kısa süre önce tüm markalarını 'Meta' adı altında topladığını açıklayan Facebook'un, dijital para cüzdanı Novi'yi yakında WhatsApp'a entegre edeceği duyuruldu.

Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartları bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek.

Uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulamasının gerekeceği belirtliyor. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.

Halihazırda Hindistan ve Brezilya'da test edilen Novi üzerinden kullanıcılar birbirlerine Pax Dollar (USDP) gönderimi yapabiliyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da iadeler özelliğini de devreye sokmuştu.

Meta'nın Novi'den Sorumlu Başkanı David Marcus, hedeflerinin tüm ödeme hizmetlerini bir araya getirmek olduğunu söyledi. Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor.

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