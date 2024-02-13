Kendine bile hayrı yok! CHP’den millete hayır gelmez

Her fırsatta özgürlükten dem vurduğu halde sürekli milli iradeyle kavga eden ve koltuk savaşları yüzünden kendi içerisinde üç parçaya bölünen hiziplerin partisi CHP resmen kendi kaosunu yaşıyor. Sözde ‘değişim’ adı altında Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren ve Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki eş başkanlık çekişmesine sahne olan CHP, krizlerle ve rezaletlerle boğuşuyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi aradığı ittifak zeminini bir türlü bulamayan ve son olarak PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti’yi küstüren CHP, aday çekişmeleri, koltuk kavgaları, şiddet olayları, silahla yaralamalar ve ecdada yönelik sövgü skandalı arasında debeleniyor.

CHP kaosunu yaşıyor

Seçime sayılı günler kala Türkiye’nin asırlık çıbanı CHP’de yaşanan ve bu partiden millete asla hayır gelmeyeceğini gözler önüne seren rezaletlerden bazıları şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik’in yeğeni Erdinç Tanrıverdi’nin, İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder’i öldüresiye döverek Mansur Yavaş’tan özür dilemeye zorladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel’in yanıltıldığını ve yanlıştan dönmesi gerektiğini söyleyen bir grup seçmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesi için eylem başlattı.

Hatay halkı, ‘istenmeyen adam’ ilan edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş‘ın adaylıktan alınmasını isterken, CHP’li Özel “Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz” diyerek seçmeni oyalama taktiğine sarıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TİP’in Hatay Adayı Gökhan Zan da CHP Adayı Lütfü Savaş’a: “Adaylıktan çekilin, ittifakta birleşelim” çağrısı yaptı.

1960 darbesinin sivil ayağında yer alan ve tekrar aday gösterilmeyen CHP’li Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce’nin mitinginde Osmanlı’nın sarışın ve mavi gözlü kadınlar için Avrupa’ya sefer düzenlediği küstahlığını dile getirerek, “Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa’ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye” sözleriyle ecdada nefret kustu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, dün bir başka belediye personelinin silahlı saldırısına uğradı. Üç kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay’ın programına düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı kanlı saldırı sonrası henüz saldırganların kimliği teşhis edilmeden, “Saldırının AK Parti adayıyla ilgisi yok, başka bir asayiş olayı” diyerek hedef saptıran İmamoğlu, sessizliğe büründü.

1 Nisan'daki fırtınanın habercisi

CHP’de yaşanan kaosu gazetemize değerlendiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat, dile getirdi: “CHP’de özellikle aday belirleme mesaisinde ciddi kriz var. Bunun nedeni de şu. En fazla tartışma oluşturan yerler, CHP’nin oylarının ve rantın en çok olduğu yerler. Örneğin Kadıköy, Çankaya gibi ilçeler. Buralarda aday belirlemekte zorlanıyor. Bunun amacı daha fazla nasıl oy alabilirizden daha çok rant paylaşımını kimin adamı tarafından gerçekleştirileceği konusunda anlaşamıyorlar. Çankaya’da 26 tane aday adayı çıkarken, Pursaklar’da bir tane aday adayı çıkıyor. Rantın ve oyların en yüksek olan yerlerde aday adayı kargaşası söz konusu. CHP’de aday gösterilmek için ya değişimci olmak ya da Ekrem İmamoğlu’nun desteğinin olması lazım. Bu da CHP içerisinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen kesim tarafından ciddi rahatsızlıkla karşılanıyor. Dolayısıyla CHP’de 1 Nisan’da büyük hesaplaşma var. Çünkü şu anda 2019’da elde edilen başarıyı alamama potansiyeli çok yüksek. 1 Nisan sabahı Kılıçdaroğlu ve ona yakın ekip, ‘bizim elde ettiğimiz başarının çok çok gerisinde kaldınız’ diyerek yeni bir kargaşa başlatacak. Parti bu sarsıntıyı bekliyor. Şimdi yaşanan tartışmalar 1 Nisan’ın habercisi. CHP’nin bu noktada seçmen üzerindeki güveni ciddi anlamda örseleniyor.”

Büyükerşen özür dilesin

Öte yandan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de tepki gösterdi. Hatipoğlu, kendisini kınadıklarını belirterek, “Bu terbiyesizliği kabul etmiyor, Yılmaz Büyükerşen’in tüm Eskişehir’den ve Türk halkından özür dilemesini istiyorum” dedi.