Kendine ‘Atatürkçü’ ve ‘hayvansever’ diyen doktordan skandal sözler!

Bu yılki 14 Mart Tıp Bayramı'nda Türk Tabipler Birliği'nin çağrısıyla yapılan iki günlük grev, Türkiye'de bazı doktorların pek bilinmeyen özelliklerini açığa çıkardı.

Özellikle Muğla'da uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan 'darp' olayı sonrası sosyal medyaya dökülen mesajlar, hekimlerden bir kısmının içinde bulunduğu psikolojiyi net bir şekilde gözler önüne serdi.

Kendileri gibi düşünmeyenleri 'trollükle' suçlayıp tehdit eden, vatandaşı hor gören, muayene ettiği hastalara tepeden bakan hekimlerin kibir yüklü tavrı, narsistik kişilik bozukluğu bulunan ruh hastalarına taş çıkartır nitelikte.

14 Mart'ta sosyal medya hesabında paylaştığı mesaj sonrası tepkilerin odağına oturan Prof. Dr. Tuğsan Egemen Bilgin, 'kendini tanrı zanneden' sorunlu karakterlere prototip olması bakımından eşsiz bir numune niteliğinde. Prof. Bilgin'in o mesajı aynen şöyleydi:

"Sağlık sisteminin işleyişinde; biz hekimler 1 (bir)'iz. Geri kalan herkes sağımızdaki 0 (sıfır). Kaldır 1'i, alayı çöp. İş eğer o noktaya gelirse sağlık sistemini kilitleriz, zorla mı hasta baktıracaklar? Gücümüzü küçümsemeyin, sakin kalın."

İçinden çıktığı toplumu bütünüyle inkar eden ve sadece kendi varlığını önemsediği görülen Prof. Bilgin temsil ettiği zihniyeti gösteren kaydadeğer mesajıyla tarihe geçmiş oldu.

Daha uzun grev yaparsak…

Skandal zinciri bununla kalmadı. Avukat Güçlü Akyürek'in "Grev denilen eylem zaten gücünü, rahatsız etmesinden alır" yorumuna Bilgin'in verdiği cevap "Vatandaşlara hizmet vermesek ölürler" der gibiydi:

"Varlığımızdan haberleri oldu, konforları bozuldu. Şikayet etmeseler daha mı iyi olacaktı? 'Daha uzun grev' ile neler olabileceğini anlayan anladı."

Bir Twitter mesajında, "3 dakikada muayeneye tav olan ve bunu sorgulamayan kitleye hangi ülkede 'halk' denir?" diye soran Bilgin, TTB'nin başlattığı grevi önümüzdeki günlerde 1 haftaya çıkarabileceklerinin de sinyalini verdi:

"Hükümet o kadar çok söz verip tutmadı ki, ancak gerçekleşince "tamam" diyebiliriz. O zamana kadar sendikalı olmaya hız kesmeden devam. Baktık olmadı bu sefer 1 hafta iş bırakırız."

Kibirli profesör yalnız değil

Muğla'da doktoru darp ettiği iddia edilen uzman çavuşun masum olduğunu kanıtlayan görüntüler, bazı doktorları rahatsız etti. Açığa alınan müfteri doktor Tahir Tarımer'i eleştirmek yerine görüntülerin nasıl sızdırıldığını sorgulayan birtakım tıpçılar, 'hekim dayanışması' motivasyonuyla hareket etmeyi seçti.

Bu isimlerden Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, sosyal medya hesabında şunu yazdı: "Çavuş olayında görüntü nasıl sızdırıldı? Biraz düşününce asker-polis-valilik-savcılık yani devlet harekete geçmiş. Akıllarınca çavuşu -devleti- savunuyorlar! Komik."

Sarhoş doktor olay çıkardı

Maaş ve çalışma şartlarının düzeltilmesi konusundaki taleplerini sıralarken üslubu iyi ayarlayamayan doktorlar, sosyal medyada kendilerine yönelik bir öfke patlamasına yol açtı. Bu tepkinin bir tezahürü olarak vatandaşlar, geçmişte sarhoş bir doktorun astsubaya saldırdığı anları gösteren videoyu yoğun biçimde paylaştı.





