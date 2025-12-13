Kendi zekanız tatile mi gitti? Algıcı Ekrem’cilerin kılavuzu yapay zeka çıktı

“İmamoğlu Suç Örgütü”nün yargılanması başlıyor. 105’i tutuklu 402 sanığın yer aldığı davada, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşmaya, 9 Mart 2026’da Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde başlanacak.

CHP’lilerin hedef şaşırtmak için ortaya attıkları yalanlar ise giderek daha saçma hal almaya başladı. Son olarak başını Mahmut Tanal’ın çektiği CHP’liler, yargılamanın 12 buçuk sene süreceğini ileri sürmeye başladılar.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, söz konusu iddialara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Baş, CHP’lilerin yapay zekaya sorarak süre verdiklerini söyleyerek, işin doğrusunu anlattı. Baş’a göre dava 1 yıl bile sürmeyebilir…

İşte Avukat Yaşar Baş’ın X hesabından yaptığı açıklama:

İmamoğlu çetesi yargılamasının sonuçlanması için hedeflenen süre 12,5 yıl demek ortalama zeka düzeyinin altında bir polemiktir

Bahsettikleri süre, Türkiye’nin genel yargılama süresi istatistiklerine göre dava yürütüldüğü takdirde ne kadar sürede sonuçlanabileceğini gösteren yapay zeka algoritmasıdır…

Ortalama bir zeka düzeyi ile de bu hesaplama yapılabilir ….

Yapay zeka algoritması, yaklaşık dava süresini bilmek isteyen ancak bu hesaplamayı yapacak bilgi veya zeka düzeyinin altındakiler için kolaylık olsun diye hesaplama yapıyor…

Türkiye’de normal bir ceza davasında bir kişinin savunmasının ve ifadesinin ortalama 20 dakika kadar sürdüğünü, bir duruşmada ortalama 4 savunma veya ifade alınabildiğini, bir ceza davasının açılış duruşmalarının ortalama 1,5 saat kadar sürdüğünü, tutuklu sanıklar bulunan davalarda duruşma aralıklarının en fazla 30 gün olabileceğini, Cumhuriyet savcılığının esas hakkında mütalaasından sonra bir defa daha her bir sanığın ayrı ayrı savunma yapacağını, en sonunda da teker teker son sözlerinin sorulacağını hesaplarsanız yapay zekaya gerek olmadan ortalama bir zeka ile minimum yargılama süresinin 4600 gün olabileceğini hesaplamak mümkündür..

Aynı süreleri davanın niteliği dikkate alınarak haftanın 4 günü, günde yaklaşık 8 saat duruşma yapılacağını var sayarak hesaplarsanız, buna sanıkların diledikleri gibi savunma görüntüsü altında yapacakları uzuuuunn şovlarının süresini de ekleseniz bile bu davanın 1 yıldan önce bitebileceğini bulursunuz……

Yargı dahil her türlü konuda siyasal eleştiri olur ama böyle ucuz saptırmalar eleştiri falan değildir..

Gerçek bir eleştiri yerine ucuz polemikler üzerinden yırtınmaları nedeniyle toplum muhalefeti bir seçenek olarak görmüyor…

Bu muhalefetin aklına da gerçekten şaşıyorum.. Etkili bir dış denetim yapsalar belki de toplumun güvenini kazanacaklar..

Takılmışlar bir hırsızlık şebekesinin peşine… Ucuz polemikleri siyaset sanıyorlar.. Onun için de iki yakaları bir araya gelmiyor…