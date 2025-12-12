Bolu’da Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan Arabistan’dan “Huzur Buldum mesajı” attı

Zamanında Suriyelilerin ruhsatlarını hukuksuz biçimde iptal ettiğini açıkça itiraf eden, Arapça tabelaları söktürerek kentte adeta “yasaklı dil” muamelesi yaptıran, “Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım” diyerek Araplara hayatı dar eden Özcan’ın, şimdi Arabistan topraklardan “Her yer huzur, Rabbim herkese nasip etsin” mesajı paylaşması kamuoyunda “Peki ya Bolu’da huzur arayan Araplar?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kabe’den yatsı namazı sonrası yayımladığı videoda,

“Şu anda Mekke'deyiz. Kutsal Kabe'de yatsı namazımızı eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun. Bolu’muz için güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur veren bir mekan” diyen Özcan’ın bu sözleri, bir dönem Bolu’da Araplara yaşattığı mağduriyetleri unutturmaya yetmedi.

Özcan’ın videosu sosyal medyada tartışmaya neden olurken, birçok kullanıcı “Huzur bulduysan bir düşün; başkalarına huzursuzluk verirken neredeydin?” yorumları yaptı. Özellikle Arapça tabelaların sökülmesi ve Suriyeli esnafa yönelik uygulamaları hatırlatan vatandaşlar, Özcan’ın kutsal topraklarda verdiği “yumuşak mesajların” geçmişteki sert tutumuyla taban tabana zıt olduğuna dikkat çekti.

Bolu’da yıllarca Araplara kabus yaşatan Tanju Özcan’ın, Kabe’den attığı “huzur” videosu, “Huzur bulmak kolay… Peki huzur vermek?” sorusunu da beraberinde getirdi.