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Yaşam Kendi küçük kalbi büyük! 4 yaşındaki Arin'den ağlatan bağış
Yaşam

Kendi küçük kalbi büyük! 4 yaşındaki Arin'den ağlatan bağış

4 yaşındaki Arin Avzem Aktaş, afet bölgesine kumbarasını bağışladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:03:00 -

Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Arin Avzem Aktaş isimli kız çocuğu, kumbarasındaki paralarla depremzedeler için ekmek yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 şiddetli depremin ardından afet bölgesine tüm Türkiye'den yardım yağarken, Bitlis ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da afet bölgesindeki depremzedeler için başlatılan destek kampanyalarına duyarsız kalmadı. Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Arin Avzem Aktaş, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını afet bölgesindeki depremzedeler için bağışladı.

Kumbarasını kırarak depremzedeler için ekmek bağışında bulunan Aktaş, bu hareketiyle herkese örnek oldu.

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