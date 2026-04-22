“Kendi Kızılderilisini sevmeyen ABD, 10 bin kilometre öteden gelip biz Kürtleri niye sevsin?”

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD’nin bölgedeki varlığını ve Kürtlere yönelik tutumunu çarpıcı bir kıyaslama ile eleştirdi. Sosyal medya ve kamuoyunda yankı uyandıran açıklamasında Sayan, ABD’nin dış politikasındaki “sevgi” söyleminin samimiyetini sorguladı.

Savcı Sayan, ABD’nin kendi sınırları içindeki azınlıklara ve komşularına olan yaklaşımını hatırlatarak, Ortadoğu’daki stratejik hamlelerin insani temellere dayanmadığını savundu. Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi Meksikalısını, Kızılderilisini sevmeyen Amerika, 10 bin kilometre öteden gelip biz Kürtleri niye sevsin?”

Stratejik Çıkarlar mı, İnsani Destek mi?

Sayan’ın bu çıkışı, özellikle Suriye ve Irak hattında ABD’nin yerel unsurlarla kurduğu ilişkilerin bir “kullan-at” stratejisi olduğu yönündeki tartışmaları tekrar alevlendirdi. Sayan’a göre:

• Tarihsel Arka Plan: ABD’nin kendi topraklarında Kızılderililere ve sınır komşusu Meksikalılara yönelik katı tutumu, dış politikadaki “demokrasi ve özgürlük” vaatleriyle çelişiyor.

• Mesafe ve Amaç: Coğrafi olarak bölgeye tamamen yabancı olan bir gücün, yerel halkların çıkarını gözetmesinin rasyonel bir dayanağı bulunmuyor.

• Bölgesel Hassasiyet: Bu tür desteklerin bölgedeki kardeşliği bozmaya yönelik birer “araç” olduğu vurgulanıyor.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Savcı Sayan’ın bu sözleri, bölgedeki jeopolitik dengeleri takip eden kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı. Bir kesim bu görüşü “emperyalizmin gerçek yüzü” olarak nitelendirirken, bir kesim ise bölgesel ittifakların zorunluluğuna dikkat çekti.