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Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler
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Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aylin Kaya ve Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, sınav öncesi öğrencilere önerilerde bulundu. Son günlerde sakinlik ve düzenin başarı üzerinde etkili olabileceğine değinen uzmanlar, akademik hazırlığın yanı sıra psikolojik dayanıklılık ve doğru beslenmenin de başarı üzerinde belirleyici rol oynadığını belirtti.

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Foto - Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler

LGS ve YKS sınavlarına sayılı günler kala değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aylin Kaya, sınav kaygısının yönetilebilir bir duygu olduğuna değinirken Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır ise sınav öncesi ve sınav günü beslenme düzenine ilişkin önerilerde bulundu.

#2
Foto - Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler

KAYA: KAYGIYI YOK ETMEYE DEĞİL, YÖNETMEYE ODAKLANIN Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aylin Kaya, kaygının beynin doğal bir alarm sistemi olduğunu belirterek önemli sınavlar öncesinde hissedilen gerginlik, uyku sorunları, konsantrasyon güçlüğü ve fiziksel belirtilerin son derece normal olduğunu ifade etti. Sınav kaygısının bilişsel ve bedensel olmak üzere iki boyutta ortaya çıktığını belirten Kaya, “'Ya başaramazsam?', 'Herkes benden daha iyi çalıştı' gibi düşünceler bilişsel boyutu oluştururken; çarpıntı, terleme ve ağız kuruluğu gibi belirtiler bedensel boyutu oluşturur. Ancak unutulmamalıdır ki belirli düzeyde kaygı performansı düşürmez, aksine artırır. Önemli olan kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak değil, yönetilebilir seviyede tutabilmektir” dedi. ‘SON GÜNLERDE RUTİNİ KORUYUN’ Sınava kısa süre kala öğrencilerin yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine mevcut bilgilerini pekiştirmeye odaklanmalarının daha faydalı olacağını belirten Kaya, günlük yaşam düzeninin korunmasının önemine dikkat çekti. Belirsizlğin kaygıyı artırdığını, düzenin ise zihni sakinleştirdiğini ifade eden Kaya, öğrencilerin günlerini planlamalarını, çalışma ve dinlenme saatlerini belirlemelerini önerdi. Uzun saatler boyunca aralıksız çalışmak yerine belirli sürelerle yoğunlaşılmış çalışma seanslarının tercih edilmesinin daha verimli olduğunu belirten Kaya, yeterli uykunun da sınav başarısında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

#3
Foto - Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler

‘SINAV HAYATIMIN TEK BELİRLEYİCİSİ DEĞİL’ Kaygının yükseldiği anlarda nefes tekniklerinin etkili bir araç olduğunu belirten Kaya, diyafram nefesi uygulamalarının bedenin gevşeme sistemini harekete geçirdiğini söyledi. Özellikle sınav salonuna girerken birkaç derin nefes almanın kaygı düzeyini düşürmeye yardımcı olabileceğini ifade etti. Olumsuz düşüncelerin sorgulanmasının da önemli olduğunu belirten Kaya, “'Bu sınavı geçemezsem hayatım biter' düşüncesi yerine 'Bu sınav önemli ama hayatımın tek belirleyicisi değil' şeklinde düşünmek öğrencinin üzerindeki baskıyı azaltabilir. Her düşünce gerçek değildir; onları sorgulamak mümkündür” diye konuştu. ‘KİTAPÇIĞI HIZLICA GÖZDEN GEÇİRMEK ZAMAN YÖNETİMİ SAĞLAR’ Sınav sırasında öğrencilerin ilk birkaç dakikayı sakinleşmek için kullanabileceğini belirten Kaya, “Soru kitapçığını hızlıca gözden geçirmek zaman yönetimi açısından fayda sağlayacaktır” dedi. Sınav esnasında yaşanan ‘bildiklerimi unuttum’ hissinin yaygın bir durum olduğuna dikkat çeken Kaya, öğrencilerin takıldıkları soruları geçerek diğer sorulara yönelmelerinin daha doğru bir strateji olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler

‘EBEVEYNLER SONUÇ DEĞİL SÜREÇ ODAKLI OLMALI’ Sınav sürecinde ailelerin tutumlarının öğrenciler üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Kaya, ebeveynlerin başarı baskısı oluşturmak yerine çocuğun gösterdiği çabayı takdir etmelerinin önemine dikkat çekti. Kaya, “Bu sınavı kazanmalısın’ yerine ‘Elinden geleni yaptın, bu yeterli’ yaklaşımı öğrencinin güven duygusunu güçlendirir. Evde sınav konusunun sürekli gündemde tutulması ise kaygıyı artırabilir” diye konuştu. BAKIR: SINAVDAN ÖNCE BİLİNMEYEN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır ise sınav öncesindeki günlerde beslenme düzeninde ani değişiklikler yapılmaması gerektiğini belirtti. Bakır, sınavdan 3-4 gün önce dışarıda tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Besin zehirlenmesi riskine karşı güvenilir olmayan yerlerden yemek tüketilmemeli, daha önce denenmemiş yeni besinler bu dönemde tercih edilmemelidir” dedi.

#5
Foto - Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler

‘SU TÜKETİMİ VE DENGELİ KAHVALTI BAŞARIYI DESTEKLİYOR’ Beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için yeterli sıvı alımının büyük önem taşıdığını belirten Bakır, öğrencilerin sınavdan önceki gün yeterince su içmelerini, ancak sınav sabahı aşırı sıvı tüketiminden kaçınmalarını önerdi. Kahvaltının mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Bakır, kan şekerini dengeli tutacak kompleks karbonhidratların tercih edilmesini tavsiye etti. Tam buğday ekmeği, çavdar, yulaf ve sebzelerin uygun seçenekler olduğunu belirten Bakır, yumurta ve peynir gibi protein kaynaklarının da kahvaltıda yer alması gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler

AĞIR VE YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇININ’ Sınavdan bir gece önce çok geç saatlerde yemek yenmemesi gerektiğini belirten Bakır, aşırı yağlı, kızartılmış ve tuzlu yiyeceklerin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bakır, “İyi bir uyku, sınav sabahına zinde başlamak için en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle sınav öncesi akşam hafif ve dengeli bir öğün tercih edilmelidir” dedi

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