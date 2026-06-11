Onay verecek mi? İşte bu hiç beklenmiyordu: Tamı tamına 50 milyon euro!
Real Madrid, sarı-kırmızılıların transfer listesindeki Eduardo Camavinga için kapıyı açtı; İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla dudak uçuklatan o rakamı duyurdu.
Real Madrid, sarı-kırmızılıların transfer listesindeki Eduardo Camavinga için kapıyı açtı; İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla dudak uçuklatan o rakamı duyurdu.
Ünlü İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ve İspanyol medyasına yansıyan son bilgilere göre; Real Madrid, bu yaz kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.
Eflatun-beyazlıların, gözden çıkarılabilecek isimler arasında yer alan 23 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için kapıyı 50 milyon euro seviyesinden açtığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, bu rakam ve üzerindeki tekliflerin Real Madrid yönetimi tarafından ciddi şekilde değerlendirildiğini belirtiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta sahaya dünya klasında bir takviye yapmak amacıyla aracı isimler vasıtasıyla hem Real Madrid hem de oyuncu cephesiyle ilk temasları kurdu.
Ancak bu transfer operasyonunun önündeki en büyük engel ekonomik boyut olarak öne çıkıyor.
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