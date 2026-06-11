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Sağlık Bakanlığının kampanyası meyvesini veriyor! Türkiye 513 ton hafifledi Ebola, Hantavirüs, Kovid-19 ve M çiçeği (mpox) maalesef artıyor! Bilim insanları tüm dünyaya duyurdu Onay verildi: 292 milyon dolarlık ölümcül füzeler geliyor ‘Sarı Şeytan’ın paçaları tutuştu! Savunma sanayisi patronlarının kapısını çalacak Onay verecek mi? İşte bu hiç beklenmiyordu: Tamı tamına 50 milyon euro! Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler Somalili hakeme yaptıkları hala hafızalarda: Bu kadarına da pes: Biraz utan be adam! Geçmişle gelecek aynı bahçede! Ata tohumları yaşlıların ellerinde filizlendi Tüm yemeklerin ayrı bir havası var... Hangi baharat hangi yemeğe yakışır?
#1
Foto - Onay verecek mi? İşte bu hiç beklenmiyordu: Tamı tamına 50 milyon euro!

Ünlü İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ve İspanyol medyasına yansıyan son bilgilere göre; Real Madrid, bu yaz kadroda ciddi bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Onay verecek mi? İşte bu hiç beklenmiyordu: Tamı tamına 50 milyon euro!

Eflatun-beyazlıların, gözden çıkarılabilecek isimler arasında yer alan 23 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için kapıyı 50 milyon euro seviyesinden açtığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, bu rakam ve üzerindeki tekliflerin Real Madrid yönetimi tarafından ciddi şekilde değerlendirildiğini belirtiyor.

#3
Foto - Onay verecek mi? İşte bu hiç beklenmiyordu: Tamı tamına 50 milyon euro!

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta sahaya dünya klasında bir takviye yapmak amacıyla aracı isimler vasıtasıyla hem Real Madrid hem de oyuncu cephesiyle ilk temasları kurdu.

#4
Foto - Onay verecek mi? İşte bu hiç beklenmiyordu: Tamı tamına 50 milyon euro!

Ancak bu transfer operasyonunun önündeki en büyük engel ekonomik boyut olarak öne çıkıyor.

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