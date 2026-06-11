Balık ve deniz ürünleri narin yapılardır; bu yüzden baharatların hafif ve taze olması, balığın deniz kokusunu gölgelememesi gerekir. Taze Kişniş ve Çentilmiş Kişniş Tohumu: Özellikle fırın balıklarında ve deniz mahsullü makarnalarda narenciyemsi, ferahlatıcı bir etki yaratır. Zencefil: Somon gibi yağlı balıkların marinasyonunda rendelenmiş taze zencefil kullanmak, balığın ağır yağ kokusunu dengeler ve Uzak Doğu esintisi sunar. Safran: Dünyanın en değerli baharatı olan safran, deniz mahsullü pilavlarda (Paella veya Risotto) ve balık çorbalarında hem benzersiz bir sarı renk hem de lüks bir aroma bırakır.