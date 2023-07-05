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Yerel Kendi doğum günü kutlamasına giderken öldü
Yerel

Kendi doğum günü kutlamasına giderken öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:54:00 -
Kendi doğum günü kutlamasına giderken öldü

Arkadaşlarının kendisi için organize ettiği doğum günü partisine gitmek için yola çıkan Kaan Orhan ve arkadaşı motosikletle kaza geçirdi. Aşırı hız nedeniyle devrilen ve yaklaşık 150 metre sürüklenen motosiklette bulunan Orhan ve Şerife Bozdağ hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Orhan'ın arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'da arkadaşlarının kendisi için organize ettiği doğum günü kutlamasına katılmak üzere yola çıkan 27 yaşındaki Kaan Orhan'ın kullandığı motosiklet, aşırı hız nedeniyle devrilerek yaklaşık 150 metre sürüklendi. Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ (50) hayatını kaybederken, kaza haberi üzerine olay yerine gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. Gürsu ilçesinde spor salonu işleten Mustafa Kaan Orhan, doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının Görükle Spor Parkı’nda organize ettiği kutlamaya katılmak üzere 16 AZD 714 plakalı motosikletle yola yola çıktı.

BİR ANDA KONTROLDEN ÇIKTI

Kent merkezinden İzmir istikametine giden Orhan yönetimindeki motosiklet, Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet 150 metre sürüklenirken sürücü Mustafa Kaan Orhan ile arkasında bulunan Şerife Bozdağ yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şerife Bozdağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Orhan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tedavi altına alınan Mustafa Kaan Orhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan’ın doğum gününü kutlamak için hazırlık yapan arkadaşları ise kaza haberinin ardından olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Orhan ile Bozdağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

SAATTE 299 KİLOMETRE HIZLA 'HAYATIN BAŞLADIĞI NOKTA' PAYLAŞIMI

Kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Kaan Orhan’ın hız tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir paylaşımda, motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoya, 'Hayatın başladığı nokta' notu düştüğü görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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