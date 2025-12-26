Kendi değerlerine fransız! Galatasaray Noel'i kutladı Kandil'i görmezden geldi!

Milletin kutsallarını görmezden gelen Galatasaray yönetimi, Noel kutlamasında yarışa girdi. Kandil’de sessizliğe bürünen kulübün bu tutumu, "Siz hangi milletin kulübüysünüz?" sorusunu akıllara getirdi. Bu açıkça bir kültürel yabancılaşmadır!

KANDİL’DE SESSİZ, NOEL’DE CÖMERT

Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi hesaplarından paylaşılan Noel tebriği, bardağı taşıran son damla oldu. Müslüman Türk milletinin manevi ikliminde büyük yer tutan Mübarek Kandil gecelerinde tek bir satır mesajı çok gören yönetim, Batı dünyasının "Noel"ini kutlamak için adeta sıraya girdi. Taraftarların büyük tepkisini çeken bu ayrımcılık, kulübün yönetim anlayışındaki zihniyet kaymasını da gözler önüne serdi.

KİME ŞİRİN GÖZÜKMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?

Bu topraklarda kök salmış, gücünü Anadolu insanından alan bir kurumun, kendi milletinin inanç değerlerine karşı bu denli duyarsız kalması kabul edilemez. Noel kutlamasını "modernlik" veya "evrensellik" kılıfıyla servis edenler, bu milletin bin yıllık İslam geleneğini yok sayarak kime şirin gözükmeye çalışmaktadır? Kandil’i unutan, Cuma mesajını es geçen bir anlayışın, Noel telaşına düşmesi kültürel bir savrulmadır.

ANALİZ: BU BİR İLETİŞİM KAZASI DEĞİL, ZİHNİYET MESELESİDİR

Galatasaray’ın sergilediği bu tavır, sadece bir sosyal medya paylaşımından ibaret değildir. Bu, köklerinden koparılmak istenen bir camianın içine itildiği "kültürel gettolaşma" halidir.

Maneviyata Ambargo: Müslümanların kutsal günlerinde klavye başına geçemeyenlerin, Hristiyan adetleri söz konusu olduğunda sergilediği bu hevesli tutum, taraftar nezdinde meşruiyetini yitirmektedir.

Milletin Değerlerine Saygısızlık: Milyonlarca Müslüman taraftarı olan bir kulübün, Kandil’i görmezden gelmesi bu milletin sinesinde derin bir yara açmıştır.

Batı Mukallitliği: Kendi medeniyetinin değerlerine sırtını dönüp, Batı’nın bayramlarını baş tacı etmek, tam bir "teslimiyetçi" anlayışın ürünüdür.