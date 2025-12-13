Kenar mahalle dilberi sözü ile meşhur olan Seda Kâya Ösen kimdir

Kamuoyunda son günlerde adı tartışmalarla anılan Seda Kaya Ösen, eğitim hayatına İzmir Amerikan Lisesi’nde başladı. Üniversite eğitimini ise Koç Üniversitesi’nde tamamladı. Siyasi kariyerine DEVA Partisi’nde adım atan Ösen, daha sonra bu partiden ayrılarak CHP’ye yamandı.

Ösen’in eğitim ve iş hayatı

İzmir Amerikan Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Ardından, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı ve 2006’da ABD Cornell Üniversitesi’nde Turizm Yöneticiliği Sertifika Programı’na katıldı.

İş hayatına 2001-2003 yılları arasında bir reklam ajansında marka temsilcisi olarak başlayan Ösen, 2003’ten itibaren turizm, otelcilik, tarım ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Kaya Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalıştı. Ayrıca, EGİAD ve BASİFED gibi sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yaparak iş dünyasında etkili bir profil çizdi.

DEVA Partisi’nden İstifa edip CHP'ye yamanma sebepleri

Seda Kaya Ösen, 22 Nisan 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla DEVA Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. İstifa gerekçesi olarak fikir ve görüş ayrılıklarını gösterdi. Ösen, 2020’de DEVA Partisi İzmir Kurucu İl Başkanı olarak siyasete başlamış, 16 Mart 2023’te milletvekili adaylığı için bu görevinden istifa etmiş ve 2023 seçimlerinde CHP listesinden İzmir 1. Bölge 6. sıradan milletvekili seçilmişti. Ancak, DEVA Partisi’ne dönüş yaptıktan sonra parti içindeki bazı gelişmeler, Ösen’in istifa kararını tetikledi.

Ösen’in istifa açıklamasında, “Adaletin su gibi berrak, refahın eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğim” ifadeleri, onun ideolojik bir çizgide bağımsız hareket etme arzusunu yansıtıyor. Kulislerde, Ösen’in DEVA Partisi’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını düşündüğü konuşuluyor. Özellikle, DEVA Partisi’nin YeniYol grubu (DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu bir oluşum) gibi iç yapılanmalara katılmaması, parti içindeki stratejik ayrışmaların bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ösen’in istifası, yeni bir siyasi oluşuma katılabileceği ya da bağımsız bir rota çizebileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Leyla Şahin Usta'ya hakaretleri mide bulandırdı

Son olarak Meclis kulislerine yansıyan iğrenç ifadelerle yeniden gündeme gelen Seda Kaya Ösen’in, AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya yönelik kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. CHP’li vekilin, “kenar mahalle dilberi” şeklindeki sözleriyle siyasi nezaket sınırlarını aştığı belirtilirken, iktidar kanadından sert kınamalar geldi.