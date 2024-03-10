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Spor Kenan Yıldız, İtalya'yı karıştırdı! Herkes merak etmeye başladı: 40 milyon euro parasına ek efsane rakam ne? Yeni açıklama
Spor

Kenan Yıldız, İtalya'yı karıştırdı! Herkes merak etmeye başladı: 40 milyon euro parasına ek efsane rakam ne? Yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-10 01:43:00 -
Kenan Yıldız, İtalya'yı karıştırdı! Herkes merak etmeye başladı: 40 milyon euro parasına ek efsane rakam ne? Yeni açıklama

Juventus, menajeri Arsenal'in teklifinin ardından bir serbest kalma maddesi eklemek isteyen Kenan Yıldız ile yeni bir sözleşme müzakere etme sürecinde.

18 yaşındaki Türk forvet bu sezonun yıldız gibi parlıyor. Ağustos ayında yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak Serie A ekibi şimdiden onu daha iyi bir sözleşmeyle takıma daha uzun süre bağlama konusunda istekli.

JUVENTUS, KENAN'IN MENAJERİ İLE TEMAS HALİNDE

Tuttosport'un haberine göre Juventus, Yıldız'la yeni bir sözleşme imzalamak için acele etmiyor. Ancak Arsenal'in yakın zamanda yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifin ardından bir serbest kalma maddesinin sözleşmesine eklenmesi için baskı yapan menajeriyle yakın temas halinde.

18 yaşındaki Türk forvet bu sezonun yıldız gibi parlıyor. Ağustos ayında yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak Serie A ekibi şimdiden onu daha iyi bir sözleşmeyle takıma daha uzun süre bağlama konusunda istekli.

JUVENTUS, KENAN'IN MENAJERİ İLE TEMAS HALİNDE
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tuttosport'un haberine göre Juventus, Yıldız'la yeni bir sözleşme imzalamak için acele etmiyor. Ancak Arsenal'in yakın zamanda yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifin ardından bir serbest kalma maddesinin sözleşmesine eklenmesi için baskı yapan menajeriyle yakın temas halinde.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR ÖNEMLİ

Önümüzdeki birkaç hafta, yaz transfer döneminden önce yeni bir anlaşma yapmayı amaçlayan iki tarafın müzakerelere devam etmesi açısından önemli olabilir.

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