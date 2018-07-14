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Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini ile gelerek bu mesajı vermiş!

AK Partili Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'e süper spor otomobili ile gelerek bir mesaj verdiğini belirtti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:59
Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini ile gelerek bu mesajı vermiş!

AK Partili milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosiklet kariyerini sonlandırıp siyasete atıldı. AK Parti bünyesinde siyasi kariyerini başlatan Sofuoğlu, 24 Haziran seçimlerinde Sakarya milletvekili seçildi. Meclis'e mazbatasını almaya geldiği gün, ünlü ismin arabası dikkat çekti. Süper spor otomobiliyle Meclis'in yolunu tutan eski milli sporcu, bunun bir mesaj olduğunu ifade etti. 

Posta'ya konuşan Kenan Sofuoğlu şunlaru söyledi: 

-“Maaşıma dokunmayacağım” demişsiniz, kutlarım.

Milletvekili maaşımı almayacağım, ihtiyaç duyulan yerlerde kullanacağım. Milletvekilliğim boyunca da böyle olacak.

Sofuoğlu: Eşim Erdoğan'a olan aşkımı bildiği için...

- “Millet 1600 lira asgari ücret alırken, milletvekili 2 milyonluk araçla meclise geliyor” dediler...

Gelebilen gelsin. Milyonlarca euroyu, her şeyi bir kenara bırakıp, millete karşılıksız hizmet etmeye çalışan biri var, onu düşünsünler. Onlar yapabilirler miydi acaba? Bu da benim sorum.

''NEREDEN GELDİĞİMİ İYİ BİLEN BİRİYİM''

- Meclis’e Lamborghini aracınızla gelmeniz olay oldu...

Evet. Milletvekilliği listesine girdiğimde bu kararı almıştım. “Nereden geldiğimi iyi bilen biriyim. Böyle bir araçla buraya gelebiliyorsanız, milletvekili maaşına ihtiyacınız yoktur” dedim. Spor otomobilimle mesaj verdim. Milletvekilliğini mevki ve makam için değil, liderimizin nazik davranışı üzerine kabul ettim.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:59
  1. Sakarya
  2. Kenan Sofuoğlu
  3. Lamborghini

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