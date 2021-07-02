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Spor Kenan Karaman savaşında bir takım önde
Spor

Kenan Karaman savaşında bir takım önde

Süper Lig ekiplerinin transfer yarışına girdiği Kenan Karaman için Galatasaray daha önde görünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 17:57:00 -
Kenan Karaman savaşında bir takım önde

Onyekuru için Monaco ile anlaşamayan Galatasaray, kanat forvet için gözünü Kenan Karaman’a çevirdi.

Kenan, Beşiktaş’ı istese de Galatasaray’ın siyah-beyazlılardan daha yüksek bir maaş önermesi nedeniyle bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın öncelik olarak Aboubakar’ın yerine bir santrfor istemesi nedeniyle şartları zorlamıyor.

Düsseldorf ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan milli futbolcu Kenan Karaman’a Galatasaray’ın 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Ayrıca 750 bin Euro’dan 2.25 milyon Euro’ya 3 yılda tamamlanmak üzere imza parası teklif edildiği belirtildi.

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