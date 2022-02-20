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Medya Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Medya

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Sekiz yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Yakın arkadaşı Ozan Zeybek "Kenan Işık bıraktığımız gibi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 11:37:00 -
Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Kenan ışık o günden bugüne komada.

Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

 

 

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