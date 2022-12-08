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Aktüel Kenan Işık'ın 8 yıldır bilinci kapalı! En son durumu paylaşıldı: En yakını açıkladı...
Aktüel

Kenan Işık'ın 8 yıldır bilinci kapalı! En son durumu paylaşıldı: En yakını açıkladı...

Kenan Işık tam 8 yıl önce spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla akıllara kazınan Kenan Işık 2014 yılında komaya girmişti. Aradan tam 8 yıl geçti. İşte son açıklamaya göre; Kenan Işık'ın sağlık durumu....

Yeniakit Publisher
2022-12-08 15:18:00 - 2022-12-08 15:26:54
Kenan Işık'ın 8 yıldır bilinci kapalı! En son durumu paylaşıldı: En yakını açıkladı...

Tam dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Kenan Işık, komaya girmişti ve bilinci kapalıydı. Sanatçının son durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Kenan Işık'ın sağlığında son durumunu, son halini ailesi ve arkadaşları açıkladı.

Devlet Tiyatrosu'nun usta aktörlerinden olan ve özellikle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olarak akıllarda yer edinen Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı.
Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti. Tam 8 yıldır tedavisi süren sanatçının son durumu oldukça merak ediliyordu. Bugün Kenan Işık'ın son durumu hakkında yeni bir bilgi geldi.

Kenan Işık hakkında sosyal medyada ara ara çıkan öldüğüne yönelik haber ve paylaşımlar, ailesini isyan ettiriyor.

Sanatçının son durumunu son olarak arkadaşı Ozan Zeybek paylaşmıştı. Zeybek, usta sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kilo kaybı yaşamadığını söylemişti.

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU NASIL?

Akşam’a göre; tam 8 yıldır komada ve bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık'ın son hali ile ilgili olarak ailesi ve arkadaşlarından yeni bir açıklama geldi. Sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

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