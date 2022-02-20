Geçirdiği talihsiz kazanın ardından komaya giren Kenan Işık’ın aradan geçen sekiz senede nasıl olduğu, sağlığının düzelip düzelmediği ise merak ediliyor.

Kenan Işık kimdir?

Yusuf Kenan Işık 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Kenan Işık lise yıllarında Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık sağlık durumu

21 Mart 2014 tarihinde spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrası fenalaştı ve dengesini kaybederek kafasını yere çarptı. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren Kenan Işık'ın tedavisi evinde sürüyor.

Ozan Zeybek arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu. A Spor'da açıklamalarda bulunan Zeybek, 74 yaşındaki Kenan Işık'ın ailesi tarafından son derece iyi bakıldığını belirtti. Zeybek, "Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor" dedi.