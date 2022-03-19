Kenan İmirzalıoğlu'ndan flaş karar!

Kenan İmirzalıoğlu’nun Alef’in ardından hangi diziyle setlere döneceği merak konusuydu. Kulislerde ünlü oyuncunun Disney Plus için çekeceği Gri adlı dizisiyle anlaşma aşamasında olduğu gündeme gelmişti. Ancak Kenan İmirzalıoğlu Gri dizisinde oynamaktan vazgeçti.

Şu sıralar ikinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, radikal bir karar verdi.

ROL ALMAKTAN VAZGEÇTİ

OGM Pictures’ın Disney Plus için çekeceği Gri adlı diziyle ekranlara dönüş hazırlığında olan Kenan İmirzalıoğlu, son anda dizide rol almaktan vazgeçti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Senaryo konusunda çok titiz davranan Kenan İmirzalıoğlu’nun Taylan Biraderler yönetmen koltuğunda oturacağı için sıcak baktığı dizide oynamaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kenan İmirzalıoğlu’nun yakında dizi ve film sektöründe fırtına gibi esecek olan Disney Plus’la görüşmelerinin sürdüğü ve her an sürpriz bir anlaşmanın olabileceği öğrenildi.