Kemoterapi, kanser için yapılan bir ilaç tedavisidir. Bu tedavi sürecinde tek ilaç veya birden fazla ilaç da kullanılabilir. Kemoterapi tedavisi uygulanması gereken hastalar kemoterapinin nasıl uygulandığını merak eder. Kemoterapinin yan etkileri var mıdır? Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

Kemoterapi nedir?

Modern tıpta kullanılan ve kanser üzerinde uygulanan bir ilaçlı tedavi yöntemidir. Belirli bölgeleri hedef alan ameliyat ve radyoterapi tedavisinden farklı olarak tüm vücut üzerinde çalışır. Bu tedavide kullanılan ilaçlar, özellikle hızlı ve etkili çoğalan hücreler üzerinde etkilidir.

Bunun yanında cilt, saç, kemik iliği ve bağırsak hücrelerine de zarar verirler. Sağlıklı hücreler zarar görür. Bunun sonucu olarak tedavi boyunca kişide saç dökülmesi, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkiler görülür.

Kemoterapi nasıl uygulanır?

Kemoterapi, hastaya birkaç farklı yolla verilebilir. Ağızdan alınabilir veya damar içerisine ya da karın boşluğuna doğrudan enjekte edilebilir. Aşağıdaki listede, kemoterapi ilaçlarının veriliş yollarını görebilirsiniz.

Ağızdan hap veya sıvı şeklinde alınabilir.

Krem şeklinde cilde sürülebilir.

Toplardamar içine verilebilir.

Periton (karaciğer, bağırsaklar, mide ve yumurtalıkların olduğu boşluk) boşluğuna verilir.

Atardamara verilir.

Kalçadan veya koldan kas içine verilir.

Bacak veya karın dokusundan cilt altına verilir.

Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

Kanser hücreleri, çok hızlı ve kesinlikle kontrolsüz çoğalırlar. Kemoterapi süresince kişinin aldığı ilaçlar da bu büyüyen hücreleri hedef alır. Kemoterapi bölgesel değil sistematik hareket eder. Bu nedenle sağlıklı vücut hücreleri de ilacın etkisinden zarar görür.

Bu zarar görme, bazı yan etkilere neden olur. Her hastada bu yan etkiler korkutucu düzeyde olmaz. Kulaktan duyma bilgiler yüzünden çok fazla sayıda insan kemoterapi sürecinden çekinmektedir. Evet, bazı yan etkiler vardır fakat bunlar çoğu zaman ölümcül değildir.

Kemik iliğinde kan yapan kök hücreler, saç kökleri, ağızdaki hücreler, sindirim sistemi hücreleri ve üreme hücreleri, kemoterapi ilaçları nedeni ile zarar görebilir. Bazı kemoterapi ilaçları ise böbrekler, mesane, kalp, akciğer ve sinir sistemine de zarar verebilir.

Hekimler, bu ilaçların normal hücreler daha az zarar vermesi için başka koruyucu ilaçlar da reçete edebilir. Ek ilaçlar, kemoterapi ilaçlarının yan etkisini azaltmaktadır.

Aşağıda en yaygın kemoterapi yan etkileri bulunmaktadır;

Saç kaybı.

İshal.

Kabızlık.

Mide bulantısı.

Kusma.

Nefes darlığı.

Anemi.

Bağışıklık sisteminin çökmesi.

Saç kaybı.

Halsizlik.

Ciltte morarma ve cildin çok kolay yaralanması.

Genel olarak vücudun ağrıması.

Boğaz ağrısı.

Yutkunma zorluğu.

Ağız ve dilde yaralar.

Uyuşukluk ve karıncalanma.

Kaslarda zayıflık.

Kulak çınlaması.

İdrar sorunları.

Böbrek problemleri.

Eller ve ayaklarda görülen ödem.

Cildin kuruması ve renk değiştirmesi.

Kilo kaybı.

Kısırlık.

Depresyon ve yoğun kaygı ile beraber gelen ruh değişimleri.

Konsantrasyon sorunları.

Kalp sağlığı sorunları.