0553 313 94 23

Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

Kemoterapi, kanser için yapılan bir ilaç tedavisidir. Bu tedavi sürecinde tek ilaç veya birden fazla ilaç da kullanılabilir. Kemoterapi tedavisi uygulanması gereken hastalar kemoterapinin nasıl uygulandığını merak eder. Kemoterapinin yan etkileri var mıdır? Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

14 Ekim 2019 Pazartesi 23:44
Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

Kemoterapi, kanser için yapılan bir ilaç tedavisidir. Bu tedavi sürecinde tek ilaç veya birden fazla ilaç da kullanılabilir. Kemoterapi tedavisi uygulanması gereken hastalar kemoterapinin nasıl uygulandığını merak eder. Kemoterapinin yan etkileri var mıdır? Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

Kemoterapi nedir?

Modern tıpta kullanılan ve kanser üzerinde uygulanan bir ilaçlı tedavi yöntemidir. Belirli bölgeleri hedef alan ameliyat ve radyoterapi tedavisinden farklı olarak tüm vücut üzerinde çalışır. Bu tedavide kullanılan ilaçlar, özellikle hızlı ve etkili çoğalan hücreler üzerinde etkilidir.

Bunun yanında cilt, saç, kemik iliği ve bağırsak hücrelerine de zarar verirler. Sağlıklı hücreler zarar görür. Bunun sonucu olarak tedavi boyunca kişide saç dökülmesi, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkiler görülür.

Kemoterapi nasıl uygulanır?

Kemoterapi, hastaya birkaç farklı yolla verilebilir. Ağızdan alınabilir veya damar içerisine ya da karın boşluğuna doğrudan enjekte edilebilir. Aşağıdaki listede, kemoterapi ilaçlarının veriliş yollarını görebilirsiniz.

Ağızdan hap veya sıvı şeklinde alınabilir.

Krem şeklinde cilde sürülebilir.

Toplardamar içine verilebilir.

Periton (karaciğer, bağırsaklar, mide ve yumurtalıkların olduğu boşluk) boşluğuna verilir.

Atardamara verilir.

Kalçadan veya koldan kas içine verilir.

Bacak veya karın dokusundan cilt altına verilir.

Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?

Kanser hücreleri, çok hızlı ve kesinlikle kontrolsüz çoğalırlar. Kemoterapi süresince kişinin aldığı ilaçlar da bu büyüyen hücreleri hedef alır. Kemoterapi bölgesel değil sistematik hareket eder. Bu nedenle sağlıklı vücut hücreleri de ilacın etkisinden zarar görür.

Bu zarar görme, bazı yan etkilere neden olur. Her hastada bu yan etkiler korkutucu düzeyde olmaz. Kulaktan duyma bilgiler yüzünden çok fazla sayıda insan kemoterapi sürecinden çekinmektedir. Evet, bazı yan etkiler vardır fakat bunlar çoğu zaman ölümcül değildir.

Kemik iliğinde kan yapan kök hücreler, saç kökleri, ağızdaki hücreler, sindirim sistemi hücreleri ve üreme hücreleri, kemoterapi ilaçları nedeni ile zarar görebilir. Bazı kemoterapi ilaçları ise böbrekler, mesane, kalp, akciğer ve sinir sistemine de zarar verebilir.

Hekimler, bu ilaçların normal hücreler daha az zarar vermesi için başka koruyucu ilaçlar da reçete edebilir. Ek ilaçlar, kemoterapi ilaçlarının yan etkisini azaltmaktadır.

Aşağıda en yaygın kemoterapi yan etkileri bulunmaktadır;

Saç kaybı.
İshal.
Kabızlık.
Mide bulantısı.
Kusma.
Nefes darlığı.
Anemi.
Bağışıklık sisteminin çökmesi.
Saç kaybı.
Halsizlik.
Ciltte morarma ve cildin çok kolay yaralanması.
Genel olarak vücudun ağrıması.
Boğaz ağrısı.
Yutkunma zorluğu.
Ağız ve dilde yaralar.
Uyuşukluk ve karıncalanma.
Kaslarda zayıflık.
Kulak çınlaması.
İdrar sorunları.
Böbrek problemleri.
Eller ve ayaklarda görülen ödem.
Cildin kuruması ve renk değiştirmesi.
Kilo kaybı.
Kısırlık.
Depresyon ve yoğun kaygı ile beraber gelen ruh değişimleri.
Konsantrasyon sorunları.
Kalp sağlığı sorunları.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 23:46
  1. Kemoterapi nasıl uygulanır?
  2. kemoterapi
  3. kemoterapi nedir
  4. kemoterapi tedavisi
  5. kemoterapi yan etkileri
  6. kemoterapi ilacı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşmeler!
    1. Türkiye ile Fransa arasında kritik..
    2. Bugün hangi maçlar var? İşte, günün..
    3. Batı iç siyasetimize burnunu sokmayı..
    4. Erdoğan Twitter hesabından paylaştı:..
    5. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    6. AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere'den..
    7. A Milli Takım'ın bir sonraki maçı..
    8. A Milli Takım, Fransa'da avantajı kaptı
    9. Sabahattin Önkibar'dan çirkin yakıştırma
    10. İşte, Milli Takım'ın puan durumu! H..
    11. Kimler kan verebilir? Kimler kan..
    12. Otogaza zam geldi
    13. İzlanda Andorra maçı kaç kaç bitti?
    14. Kemoterapi nasıl uygulanır?
    15. Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?
    16. Hamileler X-ray cihazından geçebilir mi?
    17. Donald Trump'tan skandal Türkiye..
    18. Limon tuzu ne işe yarar?
    19. "Ağaç kesmeyelim derken, insan kesti!"
    20. Tırnaklar nasıl güçlenir? Tırnaklar..
    21. ABD'nin küstah hamlesi için tarih..
    22. Çanakkale'de 242 kaçak göçmen yakalandı
    23. Eski Yargıtay üyesi Karadağ'a 12 yıl..
    24. İngiltere'den Türkiye'ye silah..
    25. Saadetli Cihangir İslam'dan terör..
    26. 'Adana Mutabakatı uyarınca Barış..
    27. Mete Yarar: Yabancı basın mensupları..
    28. Trump kirli ittifakı duyurup skandal..
    29. İstanbul'da silahlı çatışma
    30. Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı Parly..
    Harekatta ATAK neden kullanılmıyor? Açıklama geldi
    Harekatta ATAK neden kullanılmıyor? Açıklama geldi
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!