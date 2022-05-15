Kemik ve eklem ağrılarına ne iyi gelir? Eklem ağrılarınızı bu ev yapımı tarifle iyileştirin!

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkmaya başlayan eklem ağrıları genellikle eklem sıvısının azalması veya kıkırdak dokunun gücünü kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Obezite, yaralanmalar ve bazı hastalıklar, yoğun spor aktiviteleri eklemlerin zarar görmesine ve buna bağlı olarak ağrı oluşumuna yol açabilir.

Kemik Ağrısı Nedir?

Kemik yapısında oluşan ağrıların geneline kemik ağrısı denilmektedir. Ağır iş ortamı, vitamin eksikliği ya da yorgunluk kişide kemik ağrısını oluşturur. Yaşanan kemik ağrısının tek bir nedeni yoktur. Kemik ağrısı şikayeti ile doktora giden hastanın ciddi şekilde muayene edilmesi gereklidir. Çünkü kemik ağrısı tek başına bir rahatsızlık olduğu gibi başka bir hastalığın da habercisi olabilir.

Kemik ağrısı her yaşta oluşabilir. Çocukluk döneminde meydana gelen kemik ağrısı büyüme ağrısı olarak tanımlanır. Belirli aralıklarla hissedilen büyüme ağrıları genellikle kemiklerde ve eklemlerde hissedilir. Yetişkinlerde gözlemlenen kemik ağrılarının ise birden fazla nedeni vardır. Çok hareketli olmak ya da aksine hiç hareket etmemek kemiklerin ağrımasına sebep olacaktır. Biyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirildiğinde kemik ağrılarının birçok nedeni dikkat çeker.

Kemik Ağrısı Neden Olur?

Kemik ağrısı nedenleri incelendiğinde tek bir neden gözlemlenemez.

Kadın ve erkeklerde farklı zamanlarda farklı nedenlerden dolayı kemik ağrıları yaşanabilir.

Bu ağrıya neden olan faktörleri incelediğimizde, karşınıza şu sonuçlar çıkacaktır:

Ergenlik döneminde yaşanan kemik ağrısının nedeni büyümedir.

Büyüme çağındaki çocuklarda kemik uçlarında ağrılar yaşanır ve bu zaman zaman yorgunluk hissi oluşturur.

Yaş biraz daha ilerledikçe kemik erimesi sinyalleri verilmeye başlar.

Eğer sağlıklı beslenme alışkanlığınız yoksa, süt ve süt ürünleri tüketiminiz çok azsa kemik erimesinden kaynaklı kemik ağrıları yaşayabilirsiniz.

Yaşa bağlı kemik dokularının da yaşlanması, ağrıyı oluşturabilir.

Vitamin eksikliğinden dolayı da kemik ağrısı yaşanır.

Özellikle de D vitamini ve kalsiyum eksikliği olan kişilerin kemik ağrısını yaşama riski daha yüksektir. Çünkü güçlü kemikler için kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı karşılanmalıdır.

Ağrılar bazen birçok hastalığın habercisi olabilir. Bu durumda ise kanser şüphesi hastaları düşündürebilir. Yaşanan kemik ağrıları bazı kişilerde akciğer ya da böbrek kanseri gibi hastalıkların bir belirtisi olmaktadır. Hastalık boyutunun dışında eğer kişi dışarıdan bir darbe almışsa ya da düşme gibi bir durum yaşamışsa kemik ağrısı hissedilir. Bazı kişilerde ise paratiroid bezleri olduğundan daha çok çalışır. Bu durumda kemik ağrısı oluşabilir.

Eklem ağrılarınızı bu ev yapımı tarifle iyileştirin!

Malzemeler

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı öğütülmüş tuz

Eklem ağrılarınızı bu ev yapımı tarifİ

Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar güzelce karıştırın. Ardından hazırladığınız karışımı boş bir el kremi kutusuna koyarak güneş ve hava almasını engelleyin. Uyumadan birkaç saat önce eklemlerinize sürün ve bir havluyla sarın. Uyumadan önce yıkayın ve karışımı mutlaka buzdolabında saklayın.

Hardal oldukça mucizevi faydalar sunar. Bunlardan bazıları:

Boğazınız ağrıyorsa bir kaşık hardal yiyin. Ağrınız kaybolacaktır.

Acıyan bir yaranız varsa üzerine hardal sürün. Acısı duracaktır.

Başınız ağrıyorsa, alnınıza ve şakaklarınıza hardal sürün ve ağrınız dinsin.

Kemik Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bitkisel yağlarla masaj.

Egzersiz yapmak.

Zencefil çayı içmek.

Vitaminlerden zengin beslenmek.

Papatya çayı içmek.

Soya sütü içmek.

Evde doğal şekilde kendi ilacınızı da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle tıbbi müdahalenin önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Uzun süre hissedilen tüm kemik ağrıları için mutlaka doktora görünmelisiniz.