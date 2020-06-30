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Sağlık

Kemik suyu nelere iyi geliyor?

Yüzyıllardır alternatif tıpta da 'şifa' niyetine kullanılan kemik suyunun sağlığa çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte kemik suyunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-06-30 04:55:00 -
Kemik suyu nelere iyi geliyor?

Kemik suyu, yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılmasının yanı sıra sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar ise kemik suyunu özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. Vitamin ve mineral deposu olan kemik suyu, ciltten kemik sağlığına kadar birçok fayda sağlıyor. Peki kemik suyu nelere iyi geliyor? 

İşte kemik suyunun inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde görülen grip ve nezle gibi virüslü hastalıklara karşı koruma sağlar.

- İçerdiği mineraller sayesinde kemik suyu, sinir sistemine iyi gelir.

- Antioksidan özelliği sayesinde uykusuzluk ve yorgunluk gibi sorunlara birebir gelir.

- Bağırsakların ve midenin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları önleyici etkisi vardır.

- Beyin sağlığı için de çok faydalı bir besindir.

- Kemik suyu amino asit bakımından da zengindir. Bu sayede cilt dokusunu korur, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller. Ayrıca cilt derisi altındaki dermis tabakasında yaşanana deformasyonu yeniler.

- Kas yapısını güçlendirir.

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