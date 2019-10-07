Kemik suyu! Kemik suyunun faydaları nelerdir! Kemik suyunun çocuk gelişimindeki önemi!

Saatlerce pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bırakan kemikleri uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. Şifa deposu kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Tüketimi giderek artan kemik suyu kansere karşı da oldukça etkili bir besin. Kemik suyuna dair bilinmesi gereken her şeyi ve kemik suyunun faydalarını sizler için araştırdık...

Kemik suyunun faydaları;

İçerdikleri ilik insan vücudundaki ilik ile aynı olduğundan kemiklerin güçlenmesini sağlar. Uzmanlar büyüme çağındaki çocukların, ergenlerin ve hamilelerin düzenli olarak kemik suyu tüketmesini tavsiye ediyor. Kemik suyu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini engeller.

Kemik suyu kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır lakin bazı sebeplerden dolayı oranları azalır ve sağlık sorunlarına neden olur. Fakat kemik suyunun düzenli tüketimi bu oranı dengeler.

Bazı ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin miktarını fazlalaştırır ve birçok hastalığın meydana gelmesine sebep olur. Fakat kemik suyu içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini maksimuma indirir.

Kemik suyu uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

Kemik suyu cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller.

Kemik suyu hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler.

Sağlıklı Günler.