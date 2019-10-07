0553 313 94 23

Kemik suyu! Kemik suyunun faydaları nelerdir! Kemik suyunun çocuk gelişimindeki önemi!

Son dönemin gözdesi haline gelen kemik suyu, zengin vitamin ve mineraller bakımından insan sağlığına oldukça faydalıdır.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:07
Kemik suyu! Kemik suyunun faydaları nelerdir! Kemik suyunun çocuk gelişimindeki önemi!

Saatlerce pişirilerek içerisindeki tüm vitamini ve minerali suyuna bırakan kemikleri uzmanlar özellikle kas sistemi zayıf olan hastalara öneriyor. Şifa deposu kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Tüketimi giderek artan kemik suyu kansere karşı da oldukça etkili bir besin. Kemik suyuna dair bilinmesi gereken her şeyi ve kemik suyunun faydalarını sizler için araştırdık...

Kemik suyunun faydaları;

İçerdikleri ilik insan vücudundaki ilik ile aynı olduğundan kemiklerin güçlenmesini sağlar. Uzmanlar büyüme çağındaki çocukların, ergenlerin ve hamilelerin düzenli olarak kemik suyu tüketmesini tavsiye ediyor. Kemik suyu  ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini engeller.

Kemik suyu kolajen, glutamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır lakin bazı sebeplerden dolayı oranları azalır ve sağlık sorunlarına neden olur. Fakat kemik suyunun düzenli tüketimi bu oranı dengeler.

Bazı ilaçlar ve besinler sinir sistemindeki zararlı toksinlerin miktarını fazlalaştırır ve birçok hastalığın meydana gelmesine sebep olur. Fakat  kemik suyu  içerdiği mineraller sayesinde bu durumun yaşanma riskini maksimuma indirir.

 Kemik suyu uykusuzluk ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır.

 Kemik suyu  cilt dokusunu da koruyarak, yaşlanmayı ve leke oluşumunu engeller. 

 Kemik suyu hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sağlık sorunlarını önler.

Sağlıklı Günler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:07
  1. Kemik suyu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alimünyum folyo ile neler yapılır? Alimünyum folyo ile temizlik nasıl yapılır? Alternatif tıpta alimünyum folyo!
    1. Alimünyum folyo ile neler yapılır?..
    2. Mardin'den acı haber geldi!
    3. 3 malzemeli un kurabiyesi! 5 dakikada..
    4. Rahat uyumak için ne yapmalı? İyi uyku..
    5. Kemik suyu! Kemik suyunun faydaları..
    6. Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin..
    7. Omega 7 nedir? Yabani iğdenin..
    8. Şiddetli baş ağrısı nasıl geçer? Baş..
    9. Evde Waffle nasıl yapılır? Tavada..
    10. Kilo verdiren besinler nelerdir?..
    11. Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki:..
    12. Mabet Ağacı faydaları nelerdir? Beyin..
    13. Kara lahananın faydaları nelerdir?
    14. Pentagon'dan yeni açıklama:..
    15. Yaşam kalitenizi artırmak için..
    16. Kabaran saçlara ne yapmalıyım?..
    17. Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon..
    18. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    19. Başkan Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK..
    20. İsrail'de 5 bin yıllık antik kent..
    21. 'ABD Silahlı Kuvvetleri böyle bir..
    22. Başkan Trump'ın vergi kayıtlarının..
    23. 'Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye..
    24. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    25. 'Terör oluşumuna müsaade etmeme..
    26. Trump, Suriye kararını savundu
    27. ABD'li senatörlerden Türkiye'ye..
    28. Tarihi Sinop Cezaevi'nin..
    29. 'Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı..
    30. Küstah Türkiye tehdidi sonrası..
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'