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Dünya Kemiği kaptı... Putin'den Kadirov'a general rütbesi!
Dünya

Kemiği kaptı... Putin'den Kadirov'a general rütbesi!

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Vladimir Putin'in (Çeçenlerin şanlı tarihinin yüz karası olan) Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği açıklandı. Kadirov'un rütbe aldığı için Ukrayna'da kendi birliklerine komuta etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:11:00 -
Kemiği kaptı... Putin'den Kadirov'a general rütbesi!

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 34. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan Rus medyasına yansıyan haberlere göre, Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a rütbe verdiği belirtildi.

Ramazan Kadirov'a Korgeneral Rütbesi Verildi

34 gündür devam eden Ukrayna işgalinde, Vladimir Putin'e desteğini esirgemeyen Kadirov'a Başkan Putin tarafından korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un rütbe alması Rus basınında büyük yankı uyandırırken kendisinin yakın zamanda Ukrayna'da askerleri ile birlikte bizzat savaşacağı iddia edildi.

Kadirov Ukrayna'da Savaşan Askerlerini Ziyaret Etmişti

Çeçen lider, Ukrayna'ya gelerek kendi birlikleriyle sohbet etmişti. Çeçen medyası olayı "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi." başlığıyla duyurmuştu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü. Çeçen liderin poz verdiği askerlerin üniformalarının omuz kısımlarında yer alan Z sembolleri de dikkat çekmişti.

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Yorumlar

Ahmet E

kemiği aldı.

Eser

kemigi kapti ama belki baska sansi yok kactane Kirimliyi istanbulda katletti kkb birde tek karadenize cikan yol hitler zamaninda hitlere yardim ettiler hitler hepsini rusyaya teslim etmedimi
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