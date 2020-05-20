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Kemençe sanatçısı Derya Türkan, Üsküdarlılar için online konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:18:58 -
Kemençe sanatçısı Derya Türkan, Üsküdarlılar için online konser verdi

İSTANBUL (AA) - Kemençe sanatçısı Derya Türkan, online konserle evlere konuk oldu.

Türkan, Üsküdar Belediyesinin Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan "Evde Kal Konser Sana Gelsin" etkinliğinde bestelerini seslendirdi.

Türkan, konser öncesinde, evde kalınan bu süreçte müziğin ve sanatın insan ruhuna iyi geleceğini belirterek, "Sevgili Üsküdarlılar, sizlere birkaç parça hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun." dedi.

Türkan, yaklaşık yarım saat süren etkinlikte, Eyyübi Mehmet Çelebi'nin "Arazbar Peşrevi", Tanburi Cemil Bey'in "Ferahfeza Saz Semaisi" ve "Nikriz Sirto" isimli eserlerini icra etti.

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