İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Rabbiyat Araştırma Merkezi olarak, Rabbi Okul, Rabbi Derslerimiz devam ediyor. Bugünkü mevzumuzun başlığı Kemalizm. Kemalizm, önce Kemalizm Dönücü. Başlığını alt başlık olarak atıyoruz.

Kemalizm Dönücü. Niye Dönücü? Neden Dönücü? Hakikatten Dönücü, Hak'tan Dönücü, İslam'dan Dönücü. Hani Mürted deriz. Mürted İslam'da, İslam'dan dönen anlamına. Kemalizm'de böyle bir şey. Tabi ki biz demiyoruz ki Selçuklu, Osmanlı dört dörtlük İslam'dı. Ama hiç yoktan iyi hesabından, en azından adı var. Daha sonra adı da yok, hatta düşmanlık söz konusu.

Kemalizm diye şekillenen bu yapıya hatta ben Siyoni Kemalizm diyorum. Kemali Tarikat Örgüt diyorum. Tabi bunu ben biraz da yerli, milli bir proje olmadığı için. Bunun daha çok Siyoni, hatta İngiliz projesi olduğunu ve bunun ideolojik şekillenmesinde Siyonizmin, Yahudiliğin ve Yahudi şahsiyetlerin ön planda rol aldığını biliyoruz. Tabi ki onlar kendi çıkarları açısından Osmanlı'yı dağıtmak istiyorlardı. Osmanlı dağılacak ki onlar orada şu anda işte İsrail'de, Filistin'de yer edinecekler.

Adamlar bunu yüzyıllardır çalışıyorlar, hatta bin yıllardır çalışıyorlar. Dünyada emekler de zayi olmaz. Yani Allah dünyayı böyle kurmuş, dünya imtihan dünyası. Yani dileyen dilediğine ulaştırılıyor. Yani herkes emeğinin karşılığını alıyor, hak, batıl neyse. Ve böyle bir siyoni projeyle geldi ve yürüdü.

Bunu nereden anlıyoruz, biz bunu kafadan konuşmuyoruz, atmasyon değil. Yani bu Kemalizmin kurucuları zaten Yahudiler, Siyonizm.

Ve hatta Kamalizm diye de dillendirmeler var. Bütün bunlar şaibe bile olsa, netameli bile olsa, nedir ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şaibeli şeye de kimse itibar etmez. İslam'da kat'ilik önemlidir, kesinlikle öyle, zan çok o kadar muteber değildir.

Bir konu zansa, hatta şaibeli ise hepten sıkıntı.

Mesela işte Allah hakkında haşa, işte kitabı hakkında, nebisi hakkında, işte "Arap uydurması, saçmalığı" diye haşa, İslam için, kitap için yine uydurma bilmem ne lafları, "beyni sulanmışların dini" gibisinden, böyle hakikaten akle hayale gelmedik insanın ağzına alamayacağı tarzlar, şeylerin söylendiğini ve bunların kayda geçtiğini biliyoruz. Daha beterleri de vardır kayda geçmeyen.

Bir netame bir şaibe bile yeter zaten uzak durmak için.

Hadi sözeli geçtik, hani kalbini zaten bilmeyiz ama ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yapılanlara edenlere bakalım, işte Yunan düşman güya, düşmanla savaştık denize döktük dersiniz, adalar onlar da kalmış. Yetmedi denize döktüğüne adamın dilini almışsın, bütün kültürünü almışsın, dinini almışsın. Mesela Hristiyanlık resmi din olsun diye tek parti CHPden tek adam zihniyetiyle bu teklif geliyor. Hem de daha erken dönemde, bu korkunç bir şey. Ya sen madem Yunan'ı denize döktün, onun diniyle ne alakan var, diliyle ne alakan var? Kuran alfabesi dururken, Kuran elifbesi dururken, Yunan alfabesi, Latini Türkçe, Kurani Türkçe dururken, bütün bunlar aslında bir şey gösteriyor. Ayan beyan ortada. Kemalizm dışında dünyada hiç bir devrim halkın bin yıllık harfini değiştirmemiştir

Sonra Yunan İngiliz yöneticilerle, muhabbetler, Cumhuriyet baloları. Hatta, denir ya işte ılmasaydı Anadolu çocuklarının babası belli olmazdı. Cumhuriyet balolarında belli olmadı. Sözde Cumhuriyet balolarında Anadolu kadını bunlara meze ediliyor.

Ve yetmedi Yunan'ı, bir de İngiliz. işte İngiliz ta şapkasından tut da nesine kadar. Bakın, kadına başörtüsü yasak, erkeğe şapka şart. Bayanın bir defa daha korunaklı olması icap eder fıtraten. Bayan açılıyor, başörtüsü, kıyafet, çarşaf, yasak. Şalcı bacı, nene hatun, şerife bacı, kara fatma, bütün bunlar Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar daha sonra asılıyor. Tesettüründen dolayı, işte İslami kıyafetinden dolayı asılıyor. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan onlar, kadını, kızı, erkeği, yaşlısı, çocuğu, ama bayramını yapan, onun üstüne konanlar. Maalesef Yunan vari, Yunan kültürüyle, işte İngiliz batı kültürüyle, şapkasıyla, fötürüyle. Adeta şapka cumhuriyeti kuruluyor. Erkeğe şapka dayatılıyor. Şapka giymeyenler asılıyor. Lafın bittiği yer, sözün bittiği yer.

Burada bir dönücülük yok mu İslam'a karşı? Aşırı bir nefret, ne nefreti ya bu? Yılların birikmiş nefreti bu, Yunan nefreti bu, batı nefreti bu, haçlı nefreti bu, Siyoni nefret, Siyoni haçlı nefreti. Filistin topraklarını Siyonizm'e peşkeş çekmeyen, Osmanlı'ya, atalarımıza düşmanlık, sözde bir de atacılık üzerinden atalarımıza düşmanlık. Daha sonra Filistin'i onlara peşkeş, böyle korkunç şeyler.

Hafta tatili, Cuma izin günü, Allah'la randevumuz olan bir gün, o iptal ediliyor, ona iş konuyor, Allah'a yani İslam'a düşmanlık üzerinden, Allah'ın randevusunda, Anadolu insanının, Türk insanının, Müslüman insanın, Cuma'sına iş konuyor, memur, işçi. Bu neyin nesi? Ya bu göstermiyor mu her şeyi? Bu aslında açık İslam düşmanlığı, İslam'dan çıkış, dolayısıyla dönücülük. Kamalizm, Kemalizm, Kemalî Tarikat Örgütü, Ketö, veya sözde Cumhuriyet, sözde halkçılık, halkla alakası yok, halk düşmanlığı, halkın dinine düşman, diline düşman, onun Cuma'sına, haftalık bayramına düşman, sonra da yetmiyormuş gibi birbde pazarı bayram ilan ediyor, haftalık izin, tatil günü. Paganist pazar yani adı üstünde, paganist bayram, haftalık bayram. Konstantin 1'in, ben güneş tanrısıyım, güneş günü pazar iş yok tatil demesi, iş olmaz demesi. Allah'ın bayram günü, randevusunda iş var, ama Konstantin 1'in, ilahlaştığı, rablaştığı, eşkiyalaştığı, zorbalaştığı, cabbaran şakıya veya cabbaran anit, inatçı cabbar olduğu bir paganist gün, tatil ilan ediliyor. Bunları her biri, dönücülüğe, dönücü, mürted ismini koymak için yeter de artar bile.

Daha sonra hilafet, ya hilafet nedir? Hilafet kaldırmak nedir? Saltanatı kaldır tamam ama saltanat kalkmıyor. Saltanatı şöyle kaldırıyor, babadan oğula geçen veya babadan yakına geçen, aileden birilerine geçen saltanat kaldırılıyor, geçmeyen, babadan oğla bile geçmeyen ebedi saltanat kuruluyor. Geçti mi bakın etrafa. Kime geçti saltanat? Yani halk oyu almadan, gelen bir saltanat, halk oyu bile alsan, yeter artık diyemiyorsun. Yani aslında, geçmişte halkçılıksa bile, geçmiş halkın koyduğu yasanın, saltanatın, bugünkü halka dayatılması ne kadar halkçılık yani, bu halkçılığa da uymuyor. Halkçılığa zaten uymuyor hakkaniyete de. Halk düşmanlığı zaten, dönücülük, halktan dönücülük, halkçılık da yok, asla yok. Bırakın da bari halk yasasını yapsın.

Halen aynı, işte tek parti, CHP ilkelerine dayalı, tek adam zihniyetine dayalı, bir anlayış, ilke inkılaplar, halen değişmez yasalar olarak. Halk bile bunu oylamadı ki. Hadi o gün oyladı diyelim, belki o gün seçti, yok öyle bir şey de, bugünkü halkı niye mecbur? Geçmiş halkın bilmem nesine, bu halk kabullenmek zorunda mı? Nerede kaldı halkçılık? Hani nerede? Dolayısıyla babadan oğla bile geçmeyen, halktan halka bile geçmeyen bir saltanat kuruldu, hilafet kaldırıldı. Hilafet neydi? Allah'la bağın senin, Allah'la bağın kopuyor. Hafta tatili, harf, kılık kıyafetteki sıkıntı, ve yetmedi hilafet, yani Allah'la bağımız. Ne demek hilafet? Allah'ın bir emri varsa, bir konuda yasası varsa, sen padişah da olsan, ne halt olursan ona uymak zorundasın, kafasına göre davranamazsın. Padişahlık, hani güya, o sultaydı, yani insanlar onun kulu kölesiydi. Kullarım tabirini kullanmış ki, o da zaten şimdikilerin anladığı gibi değil de, onlar da niye kullandılarsa, madem böyle hataya sebebiyet verecek. Padişahın kulu oluyor da, padişah ki, Allah'ın yasalarıyla sorumlu, gıkı çıkamaz. Sen Allah'ın yasalarına itiraz edip, başkaldırıyorsun, sen bu halkı köleleştirmemiş oluyorsun, öyle mi? Hadi oradan, asıl saltanat bu yani, ne hakkı tanıyor, ne yasaları tanıyor, ne kitabı tanıyor, ne din, diyanet tanıyor, ne iman, islamiyet tanıyor, ne hak, hakkaniyet tanıyor, ne halk tanıyor. Asıl saltanat bu, üstelik, diyelim ki 5-10 yıl sonra, bir başkası gelsin, yok, ebediyen. Böyle bir saltanat, halk paşa kulları.

Bütün bu ve İslam'a karşı dönücü tavırlar. Yasalar olarak da, İslami yasalar, haktan, hakikatten olan yasalar, ilgâ ediliyor, yerine, keyfe keder yasalar.

Siyonizme dayalı, Yunanizme dayalı, İngilizme dayalı, batıcılığa dayalı, batının batıl ideolojilerine dayalı, bir medeniyet, medeni kanun. Medeni, dini, neyin dini? Batının dini, batıl din. Dinimsiler, hurafeler, ideolojiler, inançlar, batıl, çöp, çamur, çökek ne varsa, hepsini getir, boca et millete. Yazıktır bu millete. Bu hafriyat, bu çöp, ideoloji çöplüğü mü burası ya? Bu insanlara yazıktır, günahtır. Bu halka yazıktır.

Ve hilafeti de kaldıracaksın. Onun yerine batı medeniyetini, dinini, diyanetini getireceksin. Efendim, ondan sonra bunun adı ne olacak? Bunun adı dönücülük. Kemalizm, kamali dönücülük.

Baktığımız zaman sözel olarak da, özellikle fiili olarak ta tam bir dönücülük. Zaten kaynak olarak da dış kaynaklı, düşman kaynaklı. Bu emperyal bir projedir. Emperyal bir projedir.

Maalesef birileri bunun gazına gelmiş. Dalalette veya eğer bilinçli yaptıysa da ihanette. Allah'a saygılı, Allah'a saygılı, atalarımıza saygılı olmak durumundayız. Bu da sadakattir. Dönücülük değildir, sadakattir. Kemalizmse, dönücü. Kemalizm dönücü, yani Siyoni Kemalizm, İngiliz'i, Yunan'i, emperyal proje, Siyoni proje, şeytani proje, Kemal-i Tarikat örgütü, bu şahıslarla alakalı bir şey değil.

Bu kadar kadar düşmedik yani. Biz daha çok ilkesel konuşuyoruz. İlkesel, şahısla alakalı bir şey yok.

Bu da şahısla alakalı değil zaten. Bu emperyal bir proje şahısları aşan. Siyoni bir proje. Birileri farkında olarak, belki ihanetle veya hüsnüzan besleyerek deriz ki, belki dalaletle, farkında olmadan bu zokayı yutmuş. Bu hataya düşmüş. O zaman bu hatayı düzeltmemiz lazım.

Onun için biz diyoruz ki, ata pişman, ata perişan, yok mu islaha çalışan. Kamalizm, kemalizm, kendileri ne diyorlarsa o. Yani, işte, heykeli putlaştırmak, putperestliğe dönüştürmek, büyük hakarettir bu. Bu o şahıslara da, atalara da hakaret, devlete de hakaret, dine de hakaret, ülkeye de hakaret, halka da hakaret, yani hiçbir tutulur tarafı yok.