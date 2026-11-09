Kemaliye'nin kültürel mirası Gazenne Kumaşı, İstanbul'da gururla tanıtıldı

İstanbul Rami Kütüphanesi’nde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle düzenlenen “81 İl, 81 Kadın, 81 Hikâye – Bize Özgü” sergisinde, Kemaliyeli Kadınlar Derneği ve Ayşe Birler, Erzincan’ı temsilen coğrafi işaretli Gazenne Kumaşı’nı tanıtarak Kemaliye’nin kültürel mirasını önemli bir platformda temsil etti.



Gazenne Kumaşı’ndan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan kıyafetin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin beğenisini kazanması, Kemaliye adına ayrı bir gurur kaynağı oldu.





Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçenin köklü kültürel değerlerinin ulusal platformlarda tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kemaliyeli Kadınlar Derneği ve Ayşe Birler’in çalışmalarını takdirle karşıladı.



Başkan Atmaca, Kemaliye Belediyesi olarak ilçenin kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, bu anlamlı tanıtımda emeği geçen herkese teşekkür etti.