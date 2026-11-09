  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor 60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı İki ilimizde eğitime 1 gün ara verildi! İşte tatil edilen ilçeler 9 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 9 Kasım 2025: Zağlul en-Neccar'ın vefatı (Mısırlı Akademisyen ve Mütefekkir) İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın Sana'ya düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 44’e yükseldi Siyonistler evleri yıkıp bombardıman yaptı
Aktüel Kemaliye'nin kültürel mirası Gazenne Kumaşı, İstanbul'da gururla tanıtıldı
Aktüel

Kemaliye'nin kültürel mirası Gazenne Kumaşı, İstanbul'da gururla tanıtıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kemaliye'nin kültürel mirası Gazenne Kumaşı, İstanbul'da gururla tanıtıldı

İstanbul Rami Kütüphanesi’nde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle düzenlenen “81 İl, 81 Kadın, 81 Hikâye – Bize Özgü” sergisinde, Kemaliyeli Kadınlar Derneği ve Ayşe Birler, Erzincan’ı temsilen coğrafi işaretli Gazenne Kumaşı’nı tanıtarak Kemaliye’nin kültürel mirasını önemli bir platformda temsil etti.

İstanbul Rami Kütüphanesi’nde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle düzenlenen “81 İl, 81 Kadın, 81 Hikâye – Bize Özgü” sergisinde, Kemaliyeli Kadınlar Derneği ve Ayşe Birler, Erzincan’ı temsilen coğrafi işaretli Gazenne Kumaşı’nı tanıtarak Kemaliye’nin kültürel mirasını önemli bir platformda temsil etti.

Gazenne Kumaşı’ndan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan kıyafetin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin beğenisini kazanması, Kemaliye adına ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçenin köklü kültürel değerlerinin ulusal platformlarda tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kemaliyeli Kadınlar Derneği ve Ayşe Birler’in çalışmalarını takdirle karşıladı.

Başkan Atmaca, Kemaliye Belediyesi olarak ilçenin kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, bu anlamlı tanıtımda emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘İyilik Var’ projesinin yeni durağı Kemaliye oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘İyilik Var’ projesinin yeni durağı Kemaliye oldu

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘İyilik Var’ projesinin yeni durağı Kemaliye oldu

Kemaliye Belediyesi'nde asfalt yama çalışmaları tam gaz sürüyor!
Kemaliye Belediyesi'nde asfalt yama çalışmaları tam gaz sürüyor!

Aktüel

Kemaliye Belediyesi'nde asfalt yama çalışmaları tam gaz sürüyor!

Kemaliye'de istinat duvarı çökmesine müdahale edildi
Kemaliye'de istinat duvarı çökmesine müdahale edildi

Aktüel

Kemaliye'de istinat duvarı çökmesine müdahale edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23