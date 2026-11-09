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Yerel Park yeri kavgası kanlı bitti! Ağabey kardeşini öldürdü
Yerel

Park yeri kavgası kanlı bitti! Ağabey kardeşini öldürdü

Yeniakit Publisher
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Park yeri kavgası kanlı bitti! Ağabey kardeşini öldürdü

Giresun’un Piraziz ilçesinde uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kardeşin araç park etme meselesi nedeniyle yaşadığı tartışma cinayetle sonuçlandı. Otomobilini kardeşinin aracının arkasına park eden 63 yaşındaki ağabey Aşkın Şahin, çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek 53 yaşındaki Osman Şahin’i öldürdü. Olayın ardından ağabey gözaltına alındı.

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde yaşanan kardeş kavgası cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre uzun süredir birbirleriyle görüşmeyen iki kardeş köyde karşılaştı. Aşkın Şahin, otomobilini kardeşi Osman Şahin'in aracının arkasına park etti. Bu duruma tepki gösteren Osman Şahin, ağabeyine neden aracını kendi otomobilinin önüne çektiğini sordu. İki kardeş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Aşkın Şahin, yanındaki tabancayı çıkararak kardeşi Osman Şahin'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan 53 yaşındaki Osman Şahin kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

 

AĞABEY GÖZALTINDA

Kardeşini öldüren Aşkın Şahin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Osman Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Uzun süredir görüşmedikleri belirtilen iki kardeş arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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