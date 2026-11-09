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Yerel Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı! Rize’nin yaylalarında kış yüzünü gösterdi
Yerel

Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı! Rize’nin yaylalarında kış yüzünü gösterdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rize’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.

Rize’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı. Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası tamamen karla kaplandı. Yeşil doğanın beyaz örtüyle buluştuğu yaylada kış manzaraları oluşurken, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştı.

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