Kemaliye Kaymakamlığı, Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı.16 Eylül 2019 Pazartesi 13:51
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı.
Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı başkanlığında Güz Dönemi Meclis, Birlik ve Güvenlik toplantısı gerçekleşti. Kaymakam Murat Atıcı, muhtarlarla yapılan toplantıların, köylerde vatandaşların sorunlarını öğrenme ve çözüme kavuşturma açısından önemli olduğunu belirtti.
Toplantıda muhtarların talep ve isteklerinin imkânlar dâhilinde yapılması kararı alındı.
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