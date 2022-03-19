  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları düşüyor! Peki altın piyasasındaki aşağı yönlü seyrin sebebi ne? İşte detaylar...

İmamoğlu’nun yandaşlarına veryansın! Belgelerle konuşuyorum linç yiyorum

Başkan Erdoğan çalışanlara hitap etti: Emekleriniz her türlü takdirin üzerindedir

AB, el konulan Rus oligarkların varlıklarına ne yapacağını duyurdu: Putin çok kızacak!

Ukrayna istemişti! Yunanistan S-300 kararını duyurdu

İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya uyardı: Tedbirli olun

O isimden olay sözler: Kılçığınızı bile bulamazsınız

Türk girişimciden müthiş adım! Poşetlerdeki plastik oranını bakın nasıl düşürdü

‘Gaz çıkarma’ skandalının ardından Habertürk’te yeni bir ‘ses’ krizi patlak verdi!

Ribery'den olay Galatasaray itirafı: Rüşvet aldım
Gündem Kemalistlerin ‘sapkın’ ilahiyatçısı Almanya’daki Türkleri hedef gösterdi: Onları kovun!
Gündem

Kemalistlerin ‘sapkın’ ilahiyatçısı Almanya’daki Türkleri hedef gösterdi: Onları kovun!

Laikçi kemalistlerin ‘sapkın’ din hocası Cemil Kılıç, milyonlarca Türk’ün yaşadığı Almanya’ya “Türkleri kovun” aklını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:53:00 - 2022-03-19 17:58:29
Kemalistlerin ‘sapkın’ ilahiyatçısı Almanya’daki Türkleri hedef gösterdi: Onları kovun!

Sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Almanya’da yaşayan Türkleri hedef aldı. 

Almanya’ya en çok uyum sağlayan Türkler 

Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre ülke genelinde 4 milyona yakın Türk vatandaşı yaşıyor. Almanya’nın çeşitli şehir ve bölgelerinde yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu “fırsatım ve imkanım olsa hemen Türkiye’ye dönerim” düşüncesinde. Yine Almanya’da yapılan bir ankete göre Türkler son 20 yılda Almanya’ya daha fazla uyum sağladı. bu sürede Türklerle Almanların komşuluk ilişkilere de daha da gelişti. 

Türkiye’ye karşı ‘Duygusal bağları’ sürüyor

Bulundukları ülkeye karşı saygılı ve uyumlu yaşayan Türklerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’ye karşı “Duygusal bağı” sürüyor. Bu duygusal bağ özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte büyüyen Türkiye’nin etkisiyle daha da artmış durumda. 

Akla ziyan paylaşımda bulundu: Türkiye’yi kovun!

Laikçi kemalistlerin ‘sapkı’ din hocası Cemil Kılıç, yine akıl, izan ve mantıktan yoksun skandal bir paylaşımda bulundu. Kılıç, “Almanya Almanlaşmak istemeyen oradaki Türkleri Türkiye’ye göndermeli” diyerek Alman hükümetine akıl verdi.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay