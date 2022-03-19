Kemalistlerin ‘sapkın’ ilahiyatçısı Almanya’daki Türkleri hedef gösterdi: Onları kovun!

Sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez Almanya’da yaşayan Türkleri hedef aldı.

Almanya’ya en çok uyum sağlayan Türkler

Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre ülke genelinde 4 milyona yakın Türk vatandaşı yaşıyor. Almanya’nın çeşitli şehir ve bölgelerinde yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu “fırsatım ve imkanım olsa hemen Türkiye’ye dönerim” düşüncesinde. Yine Almanya’da yapılan bir ankete göre Türkler son 20 yılda Almanya’ya daha fazla uyum sağladı. bu sürede Türklerle Almanların komşuluk ilişkilere de daha da gelişti.

Türkiye’ye karşı ‘Duygusal bağları’ sürüyor

Bulundukları ülkeye karşı saygılı ve uyumlu yaşayan Türklerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’ye karşı “Duygusal bağı” sürüyor. Bu duygusal bağ özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte büyüyen Türkiye’nin etkisiyle daha da artmış durumda.

Akla ziyan paylaşımda bulundu: Türkiye’yi kovun!

Laikçi kemalistlerin ‘sapkı’ din hocası Cemil Kılıç, yine akıl, izan ve mantıktan yoksun skandal bir paylaşımda bulundu. Kılıç, “Almanya Almanlaşmak istemeyen oradaki Türkleri Türkiye’ye göndermeli” diyerek Alman hükümetine akıl verdi.