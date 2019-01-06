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Kemalistler Türk Bayrağı Kanununu da hiçe sayıyor! 'Laiklik elden gidiyor' diyenler neredeler?

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın yaptırdığı takvimde, Türk Bayrağı Kanununa muhalefet edilerek Atatürk silüeti bayrağa yansıtıldı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Atatürk büstünün üzerine kuş konsa 'Laiklik elden gidiyor' diyenler neredeler? Neden Türk Bayrağı'na aynı hassasiyeti göstermiyorlar?" çıkışında bulundu.

06 Ocak 2019 Pazar 23:45
Kemalistler Türk Bayrağı Kanununu da hiçe sayıyor! 'Laiklik elden gidiyor' diyenler neredeler?

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptırdığı takvimde, Türk Bayrağı Kanununa muhalefet edildiği öne sürüldü.

Takvimde kullanılan Türk Bayrağı'nın üzerinde Atatürk silüetine yer verilmesi tepkiye neden oldu.

Akit İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, Türk Bayrağı'nın kanun ile koruma altına alındığını, Atatürk silüetinin Türk Bayrağı üzerinde kullanılamayacağını belirterek, "Atatürk büstünün üzerine kuş konsa, 'Laiklik elden gidiyor' diyenler neredeler? Neden Türk Bayrağı'na aynı hassasiyeti göstermiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Kanuna aykırı kullanmanın cezası bulunuyor

2893 sayılı Türk BayrağıKanununun 7'nci maddesinde, "Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz." hükmü yer alıyor.

Aynı kanunun Cezalar başlığı altında düzenlen 8'nci maddesinde ise, "Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır." hükmü bulunuyor.

Türk Bayrağı'nın ölçüleri dışında kullanılmasının, ayrıca Kabahatler Kanununa göre de cezası bulunuyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 23:45
  1. Türk Bayrağı
  2. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO)

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