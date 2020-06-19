Kemalist tarih literatüründe yalan furyası! Çocukların zihin dünyasında "ecdada operasyon"

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Yalanlar ve iftiralar üzerine inşa edilmiş Kemalist tarih literatürünün çocuk kitapları üzerindeki fikir cinayeti devam ediyor. Yeni nesli, 600 yıllık Osmanlı Cihan Devleti’ne ve yöneticilerine karşı düşmanlaştırmak isteyen zihniyet, iftiralar üzerine kurgulanmış kitaplar üzerinden ideolojik dayatma ile çocukları zehirliyor.

Bunun son örneği de Mehmet Kemal Erdoğan tarafından yazılan ve FMS Yayıncılık tarafından yayımlanan "Küçük Kahraman" adlı çocuk kitabında ortaya çıktı.

Osmanlı padişahına "hain" yaftası

Kemalist tarih literatürünün ideolojik etkisi altında yazılan birçok kitapta olduğu gibi "Küçük Kahraman" adlı çocuk kitabında da Osmanlı padişahlarının hedef alındığı ortaya çıktı. Çocukların zihin dünyasında "ecdada operasyon" niteliğindeki kitapta, Osmanlı padişahının, "düşmanla işbirliği yapan ve vatan topraklarını satan bir hain" olarak çocuklara servis edildiği görüldü. İdeolojik dayatmanın hat safhaya çıktığı kitap ile çocuklar, ecdada ce Osmanlı Cihan Devleti’ne karşı düşmanlaştırılıyor.

Yalan tarih kendisiyle de çelişiyor

Her fırsatta Osmanlı padişahlarını aşağılayan, küçük düşüren ve hatta hain ilan etmekten geri durmayan Kemalist ideoloji, yalanlar üzerinden kurguladığı senaryoları aktarırken zaman zaman kendisi ile çelişmek durumunda da kalıyor. Kemalist ideolojinin baskısı altında yazılan kimi kitaplarda, Osmanlı padişahının ülkeden kaçtığı ve hain olduğu aktarılırken, aynı ideolojik baskı ile yazılan birçok farklı kitapta ise padişahın ülkeden kovulduğu anlatılıyor.

Kemalist ideoloji, padişahın hem kaçtığını hem de kovulduğunu yazarak adeta kendisi ile çelişiyor. Zira, kovulan bir kişi zaten kaçmamıştır ve kendi isteği dışında sürgün edilmiştir. Ya da kaçan bir kişi zaten kovulmamış ve kendi gitmiştir.