Kemalist Nihat Genç İsmail Küçükkaya'ya açtı ağzını yumdu gözünü! 'Be terbiyesiz adam!'

Yeniakit.com.tr

İsmail Küçükkaya'nın, 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümünde, yaşanan kargaşanın baş müsebbibi Selahattin Demirtaş'ın eşini ekrana çıkartması kamuoyunda sert tepkilere sebep oldu.

Küçükkaya'ya en sert tepkilerden birisi de Nihat Genç'ten geldi!

Veryansın TV'de yazan Genç, "Cumhuriyetçilerle Atatürkçülerle dalga geçer gibi, 6-7 Ekim HDP-PKK kalkışması-isyanının yıldönümünde kalkışmanın baş failinin eşini Fox TV ekranında taltifler, yağlar, ballarla yere göğe koyamayarak ağırlaması bardağı taşıran son damla oldu." dedi.

'Etnik kimlik siyasetini sömürenler...'

Mustafa Kemal sömürüsüne dikkat çeken Nihat Genç, "Etnik kimlik siyasetini sömürenler, Aydın Doğan'dan beri Atatürk'ü sömürerek ekranlarda hala iş tutuyorlar! İsmail Küçükkaya ekrandaki tezgahının önüne Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını koymuş ama arkasına yıllardır Davutoğlu'nu, etnik milliyetçileri, Babacan'ı, Demirtaş'ın eşini, yani Anayasa'ya ve Cumhuriyet'e ve toprak bütünlüğümüze düşman kim varsa onları çıkartıyor!" diye yazdı.

'Be terbiyesiz adam!'

CHP yandaşı medyaya da tepki gösteren Genç, "Gerçi ses çıkartan da yok, mesela, 6 Ekim'de Demirtaş'ın eşini ekranda çiçeklerle ağırlamasına Yeniçağ'dan Cumhuriyet'ten Sözcü'den Halk TV'den ve Tele 1'den ses çıkmadı." ifadelerini kullandı.

"Etnik kimlik sömürüsünü Fox TV ve muhalif gazete-sitelerde muhalif kitlelere kakalamaya çalışanlar yoğun eleştiriler karşısında çok da üzülmesin, işte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geliyor." diyen Nihat Genç, İsmail Küçükkaya'ya şöyle seslendi: "Be terbiyesiz adam, Cumhuriyet Bayramı'nda gösteriş-reklam olsun diye sığındığınız Atatürk'ü biraz da Demirtaş'ın eşine Davutoğlu'na Babacan'a ve habire ekrana çıkarttığın etnik milliyetçilere anlatıversene!"

'Muhalefet dediğin etnik mi olmalı, milli mi?'

Muhalefeti eleştiren Genç, şöyle devam etti:

"Etnik milliyetçiliği muhaliflere pazarlayan İsmail Küçükkaya ve Tele 1 ve Halk Tv ve Sözcü ve Cumhuriyet, size bir soru! Muhalefet dediğin etnik mi olmalı yoksa 'milli mi' olmalı! Yani kökünü milli mücadeleye dayamayan, egemenlik hakları, anayasa ve cumhuriyet değerlerini hiçe sayan bölücüler-düşmanlar muhalif olabilir mi? Her önüne gelen muhalif olabiliyorsa, FETÖ de muhalif. Buyrun İsmail Küçükkaya bey, FETÖ'nün de sürgüne-sılaya gittiği günü kutlayıverin, tabii tezgahın önüne Atatürk'ün kalpaklı resmini koyarak! Her önüne gelen muhalif olabiliyorsa, Seyit Rıza da muhalif, buyrun İsmail Küçükkaya bey, Seyid Rıza heykelinin açılış yıldönümünü de kutlayın, pek tabii tezgahın önüne Atatürk'ün kalpaklı resmini koyarak!"