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Gündem Kemalist Mine Kırıkkanat bombayı patlattı
Gündem

Kemalist Mine Kırıkkanat bombayı patlattı

Mine Kırıkkanat katıldığı canlı yayında elinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok önemli bir dosya olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 00:54:00 - 2021-09-23 00:54:59

Katıldığı canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba bir açıklamada bulunan Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat bombayı patlattı.

"Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var"

Kırıkkanat, "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var. Dosya yandaş basının elinde bende de var ama normal olarak yandaş basın çıkaracak. Bende de var ama açıklamam, yandaş basın bunu kullanmıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir anamuhalefet partisi bulamaz, CHP'den daha iyi bir suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulumaz." dedi.

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