Kemalist Mine Kırıkkanat bombayı patlattı

Katıldığı canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba bir açıklamada bulunan Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat bombayı patlattı.

"Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var"

Kırıkkanat, "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var. Dosya yandaş basının elinde bende de var ama normal olarak yandaş basın çıkaracak. Bende de var ama açıklamam, yandaş basın bunu kullanmıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir anamuhalefet partisi bulamaz, CHP'den daha iyi bir suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulumaz." dedi.