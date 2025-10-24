Kemalist ilahiyatçı iyice kontrolden çıktı! “Hz. Muhammed dahil tüm peygamberler Aleviydi”

Yıllardır İslam’ın temel hükümlerini çarpıtan açıklamalarıyla tepki çeken Cemil Kılıç, bu kez de inanç sınırlarını zorlayan sözleriyle gündemde. Daha önce de tesettür, faiz ve namaz gibi konularda Kur’an ayetlerini kendi yorumuna göre eğip bükerek büyük tepki çeken Kılıç, şimdi de beyin yakan mezhepçi yorumuyla hem infiale neden oldu hem de sosyal medyada sadece alay edilen, ciddiye alınmayan biri haline geldi.

Namaz, tesettür, faiz gibi konulardaki yorumlarıyla büyük tepki çeken Kılıç, “Hz. Muhammed Sünniydi, kızını Hz. Ali ile evlendirmişti. Dolayısıyla ‘Alevi erkek ile Sünni kız evlenemez’ fetvası yanlıştır.” beyanıyla tehlikeli sularda yüzmeye başlamıştı. Türkiye’de körüklenmeye çalışılan ve bu uğurda onlarca masumun hayatını kaybettiği mezhepçilik ateşine odun taşıyan Cemil Kılıç, “siyasal alevicilik” olarak yorumlanan skandallarına bir yenisini daha ekledi.

“Sosyal medya şaklabanlığına” devam eden sözde ilahiyatçı, “Hz. Muhammed de Aleviydi. Hatta tüm peygamberler de Aleviydi.” diyerek akıl almaz bir paylaşıma imza attı.

İslam’ın temel inanç esaslarını sarsan bu sözler, kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Kılıç’ın, “tüm peygamberleri Alevi ilan etmesi”, dinî çevrelerde “mezhebi siyasete alet etmek” olarak yorumlandı.