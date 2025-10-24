  • İSTANBUL
Gündem Kemalist ilahiyatçı iyice kontrolden çıktı! “Hz. Muhammed dahil tüm peygamberler Aleviydi”
Gündem

Kemalist ilahiyatçı iyice kontrolden çıktı! "Hz. Muhammed dahil tüm peygamberler Aleviydi"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kemalist ilahiyatçı iyice kontrolden çıktı! "Hz. Muhammed dahil tüm peygamberler Aleviydi"

Ateistlerin Müslümanlardan daha ahlaklı olduğunu savunduğu için, “Dinsiz din adamı” olarak tanınan, başta namaz, faiz ve tesettür konuları olmak üzere İslam’ın birçok emrine yönelik çarpıtma yapan Cemil Kılıç isimli kemalist sözde ilahiyatçı, bu kez Hz. Muhammed aleyhisselamın alevi olduğunu söyledi.

Yıllardır İslam’ın temel hükümlerini çarpıtan açıklamalarıyla tepki çeken Cemil Kılıç, bu kez de inanç sınırlarını zorlayan sözleriyle gündemde. Daha önce de tesettür, faiz ve namaz gibi konularda Kur’an ayetlerini kendi yorumuna göre eğip bükerek büyük tepki çeken Kılıç, şimdi de beyin yakan mezhepçi yorumuyla hem infiale neden oldu hem de sosyal medyada sadece alay edilen, ciddiye alınmayan biri haline geldi.

 

Namaz, tesettür, faiz gibi konulardaki yorumlarıyla büyük tepki çeken Kılıç, “Hz. Muhammed Sünniydi, kızını Hz. Ali ile evlendirmişti. Dolayısıyla ‘Alevi erkek ile Sünni kız evlenemez’ fetvası yanlıştır.” beyanıyla tehlikeli sularda yüzmeye başlamıştı. Türkiye’de körüklenmeye çalışılan ve bu uğurda onlarca masumun hayatını kaybettiği mezhepçilik ateşine odun taşıyan Cemil Kılıç, “siyasal alevicilik” olarak yorumlanan skandallarına bir yenisini daha ekledi.

 

“Sosyal medya şaklabanlığına” devam eden sözde ilahiyatçı, “Hz. Muhammed de Aleviydi. Hatta tüm peygamberler de Aleviydi.” diyerek akıl almaz bir paylaşıma imza attı.

İslam’ın temel inanç esaslarını sarsan bu sözler, kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Kılıç’ın, “tüm peygamberleri Alevi ilan etmesi”, dinî çevrelerde “mezhebi siyasete alet etmek” olarak yorumlandı.

24
Yorumlar

Yorumlar

ziyaretçi

Bre zındık, Allahsız Alevilerdenmiydi, onu da söylede bilelim.

HAMZA

olğlum hadislere inanmam diyorsun kuran bize yeter diyorsun peki alevilik kuran da var 
TÜM YORUMLARA GİT ( 24 )

