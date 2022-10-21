Kemal Sunal filmleri izle: Üç Kağıtçı oyuncuları kimler? Üçkağıtçı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Üçkağıtçı filmi konusu nedir?

Üç Kağıtçı kimin eseri

Üçkağıtçı filmi Yeşilçam'ın en önemli filmleri arasında yerini alıyor. Bu akşam SHOW TV'de yayınlanan Üç Kağıtçı filminin yönetmenliğini Natuk Baytan yapıyor. 1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filminde Kemal Sunal, Ülkü Özen, Ali Şen gibi isimler yer alıyor. Komedi türünde olan filmde Rıfkı'nın ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönmesi hikayesi anlatılırken hem eğlendiren hem de düşündüren sahneler yer alıyor.

Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Üçkağıtçı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Üçkağıtçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının sevilen filmi Üç Kağıtçı'ya dair bilgiler haberimizde...

FİLM NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda , Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen,Reha Yurdakul, Nizam Ergüden , Hakkı Kıvanç, Zeki Alpan gibi Oyuncular yer alıyor. 1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda , Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen,Reha Yurdakul, Nizam Ergüden , Hakkı Kıvanç, Zeki Alpan gibi oyuncular yer alıyor.

Filminin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşti.

FİLMİN KONUSU

Ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir ermişe dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden Üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.

Üç Kağıtçı oyuncu ve karakterleri

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

Ahmet Turgutlu - Kasap

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Tokatçı köy sahneleri nerede çekildi?

Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar. TOKATÇI NEREDE ÇEKİLDİ? Kemal Sunal klasiklerinden olan Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi.

Üç Kağıtçı kimin?

Üç Kağıtçı, Orhan Kemal'in bir romanı. Orhan Kemal'in halk, siyaset ve bürokrat denklemlerini ele aldığı romandır.

Üç Kağıtçı ne demek oluyor?

Üç kâğıt oynatan kimse. 2. mec. Dolandırıcı, hîlebaz, düzenbaz kimse.