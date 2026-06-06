Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Genel kurula kısa süreliğine ara verildi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurulda denetim raporu okunduğu sırada iki başkan lehine yapılan tezahüratlar nedeniyle, kongre üyelerine uyarıda bulundu ve daha sonra genel kurula ara verildiğini açıkladı.

Kavgalı başlayan, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu genel kurulda, başkan yarın yapılacak oy verme işleminin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul başladı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede gözler başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yapacağı konuşmalara çevrilirken, ilk saatlerde yaşanan gerginlik dikkat çekti.

TANSİYON YÜKSELDİ

Kongrenin başlamasının ardından bazı üyeler arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında bazı kongre üyelerinin birbirlerine su şişesi fırlattığı görüldü.

Yaşanan olay, diğer üyelerin ve görevlilerin araya girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Gerginliğin ardından kongre programı kaldığı yerden devam etti.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul, açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimin ardından başladı.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin konuşmalarının ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

OTURUM BAŞKANI MOSTUROĞLU OLDU

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Sadettin Saran ve başkan adaylarından hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, başkanlık divanını yönetmesi için Şekip Mosturoğlu'nu aday gösterdi.

Yapılan oylama sonrasında Şekip Mosturoğlu, heyetiyle birlikte genel kurulu yönetti.

GÖZLER HAKAN SAFİ VE AZİZ YILDIRIM'IN KONUŞMALARINDA

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun ilk gününde Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ait mali ve idari faaliyet raporları görüşülerek ibra oylamasına sunulacak.

Program kapsamında ilk olarak Hakan Safi kürsüye çıkacak. Daha sonra ise Aziz Yıldırım kongre üyelerine hitap ederek projelerini ve hedeflerini anlatacak.

TARAFLAR ARASINDA KAVGA

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gergin başladı. Klüp başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçilerinin Fenerium alt bloklarında yer alma çabası sırasında taraflardan bazıları birbirine yabancı madde attı. Araya polis girdi, gerginliğin büyümesi önlendi. Divan Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Mosturoğlu, "Kulübümüz, maalesef çok sık aralıklarla seçimli genel kurullar icra etmek zorunda kalıyor. Açıkça ifade etmek gerekir ki; her bir seçim süreci kulübümüzün kaynaklarını ve enerjisini harcıyor. Camiamız her seçimde adaylar ekseninde bölünüyor ve bu ayrışma, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

MALİ YÖNDEN İBRA OYLARI SUNULACAK

Toplantıda 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki Ali Koç dönemi ve 22 Eylül 2025-28 Şubat 2026 arasındaki Sadettin Saran döneminin faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okunacak.

Raporlar, daha sonra üyelerin ibrasına sunulacak.

BAŞKAN YARIN BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi yarın yapılacak.

Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını açıklayacak.

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede iki aday yarışacak.

Eski başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün 35. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulda yüksek katılım bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te 27 bin 489, 2025'te ise 24 bin 732 üye oy kullanmıştı.