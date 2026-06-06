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Aktüel Pazar yerinde korku dolu anlar! Bebek arabasındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti
Aktüel

Pazar yerinde korku dolu anlar! Bebek arabasındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pazar yerinde korku dolu anlar! Bebek arabasındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

Antalya Gazipaşa'da ailesiyle pazara giden 4 yaşındaki Ömer K., bebek arabasındayken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Antalya’da ailesiyle pazara giden 4 yaşındaki çocuk, bebek arabasında bulunduğu sırada yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı.

 

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’ndeki fuar alanına kurulan cuma pazarında meydana geldi. Ailesiyle pazara gelen Ömer K., bakıcısının yanında bebek arabasında bulunduğu sırada, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuğun yaralandığını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer K., Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, görgü tanıkları ile bölgedeki düğüne katılanların ifadesini aldı. Küçük çocuk tedavisinin sonrası taburcu olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Yorumlar

Blondepate

Wahşi Batı gibi. Herkes de, her arabada silah var....
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