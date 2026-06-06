Şantajcı Batı'ya ATMACA şamarı! Mustafa Ceylan yazdı

Akit yazarı Mustafa Ceylan, "Şantajcı Batı'ya ATMACA şamarı" başlıklı yazısında, Malezya'nın gemisavar füze tedarikinde Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine yönelmesini değerlendirdi.

Malezya'nın Norveç üretimi Naval Strike Missile (NSM) füze sistemlerinin tedarik planını iptal ettiğini hatırlatan Ceylan, bu kararın Batılı ülkelerin savunma sanayi alanındaki siyasi baskı ve şartlandırma politikalarına karşı önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Muhammed Halid Nordin'in açıklamalarına değinen Ceylan, Kuala Lumpur yönetiminin teslimat riski taşımayan, sahada kendini kanıtlamış ve hızlı şekilde entegre edilebilen sistemlere yönelmek istediğini belirtti.

Yazısında Türkiye'nin geliştirdiği ATMACA gemisavar füzesinin öne çıktığını vurgulayan Ceylan, 300 kilometreyi aşan menzili ve sahadaki başarısıyla ATMACA'nın uluslararası pazarda güçlü bir alternatif haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında izlediği yaklaşımın birçok ülke tarafından olumlu karşılandığını savunan Ceylan, Ankara'nın silah satışlarını siyasi baskı aracı olarak kullanmadığını ve dost ülkelere şart dayatmadığını ifade etti.

Malezya ile Türkiye arasındaki savunma sanayi iş birliğinin giderek güçlendiğine dikkat çeken Ceylan, bu yakınlaşmanın yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik ve siyasi anlamlar taşıdığını belirtti.

Ceylan, yazısında Türk savunma sanayiinin son yıllarda gösterdiği gelişimin, geçmişte dışa bağımlı olan Türkiye'nin artık teknoloji üreten, test eden ve ürünlerini dünya pazarlarına ihraç eden bir ülkeye dönüştüğünün göstergesi olduğunu ifade etti.

ATMACA'nın uluslararası alanda gördüğü ilginin Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin yeni bir göstergesi olduğunu belirten Ceylan, dost ve kardeş ülkelerle savunma alanındaki iş birliklerinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini vurguladı.

MUSTAFA CEYLAN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>