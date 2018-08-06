"Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük"

Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal'la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında Sunal'ın filmlerinin kötülük barındırdığını belirtti ve "Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük.. bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret " ifadelerini kullandı.

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