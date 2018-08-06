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"Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük"

Cemile Bayraktar, Yeşilçam oyuncusu Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkında tartışmaya neden olan sözler söyledi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:09
"Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük"

Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal'la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında Sunal'ın filmlerinin kötülük barındırdığını belirtti ve "Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük.. bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret " ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:09
  1. Kemal Sunal
  2. Kemal Sunal filmleri
  3. Cemile Bayraktar

YORUM YAZ

  • YanlışYanlış1 sa önce
    Hadi be oradan
  • doğrudoğru1 sa önce
    Ahlaki yozlaşmanın en buyuk musebbibi.Biz dindar geçinen kesimde sadece bakıp güldük ve karşımızdaki gençlik Rabbim hepimizi islah ve afetsin
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