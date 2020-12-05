Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihaneti meyvesini verdi

Seçmen iradesinin hiçbir ülkede olmadığı kadar sandığa yansıdığı bir ülke olan Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışında yaptığı, “Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok” ihaneti meyvesini verdi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihanet dolu algı operasyonlarına kanarak Türkiye’deki yatırımını şimdilik yapmama kararı aldı.

Almanya merkezli ekonomi dergisi WirtschaftsWoche'e konuşan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, şirketin iş konseyinin siyasi nedenlerden dolayı Türkiye'de fabrika kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

1 milyar euroluk yatırım rafa kalktı

Volkswagen, temmuz ayında Manisa'ya yapılaması planlanan 1 milyar euro değerindeki yatırımı böylece iptal etmiş oldu.

Manisa'daki fabrikada markanın Passat ve platform kardeşi Skoda Superb modellerinin üretilmesini de planlanıyordu.

Katar'ın yatırımına da karşı çıkmıştı

Türkiye'nin her alan önüne 'takoz' olmaktan başka hiçbir vazife üstlenmeyen CHP'de yine aynı Kılıçdaroğlu'nun dünyanın en büyük fonlarından olan Katar'ın ülkemize yaptığı yatırımlara da karşı çıkmıştı.