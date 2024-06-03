Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hançerlenme" sözleri olay olmuştu! Arkasından bakın ne çıktı

Yaşar Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ile CHP kongresi öncesi ve sonrası süreç için çarpıcı ifadeler kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapmaya çalıştığını masaya yatırdı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı arzusundan tamamen vazgeçmediğini ifade eden Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel bir yandan" normalleşme" söylemiyle yeni bir siyasi duruş sergilemeye çalışırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu konuk olduğu KRT TV'de söyledikleri yeni, tartışmalara yol açtı. Kılıçdaroğlu bu yayında "hançerlenme" benzetmesini bir kez daha kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ile CHP kongresi öncesi ve sonrası süreç için çarpıcı ifadelerde bulundu. Söz konusu bu süreçlere yönelik; "boşuna hançerlendiğimi söylemiyorum" vurgusuyla içindeki rahatsızlığını bir kez daha dışa vurmuş oldu.

Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında yaşananlarla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik kırgınlığının olup olmadığı yönündeki soruya da "Genel başkanların elbette kırgınlıkları, üzüntüleri olur. Bunlar olur yani. Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler, belediye başkanları değil. Bu bizim tarihimizde böyledir" diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'na yeniden genel başkan adayı olup olmayacağı da soruldu. Bu soruya da; "Hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir talepte bulunmadım. Delegeler başkan adayı olarak gösterdiler. Eğer yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse o zaman diyeceğiz en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Elinde hançer olanlar arkamda dursunlar hançerlerini soğutmasınlar" şeklinde cevap verdi. Yani genel başkan adaylığı arzusundan tamamen vazgeçmediğini ifade etmiş oldu. Gerek delegeler üzerinde, gerekse CHP meclis grubu ve parti yönetiminde kendisine yakın bir kitlenin varlığı da, Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik niyetlerini canlı tutma çabasının en önemli dayanağıdır. Kılıçdaroğlu'nun aynı yayında genel başkanlık sorusuna cevap verirken, CHP'de genel başkanlığın kazanılmasının konjonktürel olduğuna dair vurgu yapması da ilginçti. Zira kendisinin genel başkanlığa gelişini hatırlatmaktadır.

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Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kırgınlığa dayalı ve "hançerlenme" sözleri Özgür Özel'e ve İmamoğlu'na sorulduğunda Özgür Özel; "O sözleri üstüme almadım. Bu partide kimsede hançer bulunmaz" derken, İmamoğlu da benzer biçimde; "Benim muhatap alacağım bir tarif değil. Hayatımda hiç öyle bir insan olmadım" yanıtını verdi.

Öte yandan Özgür Özel genel başkan olduğundan itibaren KIlıçdaroğlu'dan öncelikle üslup ve yöntemler açısından farklılaşma çabasında olduğu dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanından randevu istemesi ve görüşmesi ardından "normalleşme" vurgusuyla kendisiyle anılacak bir süreci başlatması bu farklılaşma çabasının ilk adımlarıydı. Ancak bu farklılaşmanın fikri zeminde de olup olamayacağı henüz tam olarak belli değil. Bu noktada Özel'in; ülke dışında "Türkiye'nin partisi olacağız" demesi, önemlidir. Bu vurgu önceki yönetimden fikri farklılaşma izlenimi vermektedir.

Ancak bunun anlaşılabilmesi için yapılması gerekenler vardır. Mesela Türkiye'nin partisi olarak CHP'nin üyesi olduğu ve Özgür Özel'in başkan yardımcılığını yaptığı Sosyalist Enternasyonel'e üye Avrupa'daki partiler ziyaret edilerek ülkelerinin FETÖ kaçkınlarına ev sahipliği yapmamaları için yoğun bir çaba içine girilebilir. Onlara bunun iktidar-muhalefet meselesi olmadığı, kendileri de iktidar olsa aynı mücadeleyi yapacakları anlatılabilir.

Dışarıda Türkiye'nin partisi olma yolunda fena mı olur?"