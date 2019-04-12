Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim sonrası bir ilk
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da partisinin TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edecek.12 Nisan 2019 Cuma 14:41
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kara yoluyla İstanbul'a geleceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun Maltepe’deki bir otelde saat 15.00'te başlayacak CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı'na başkanlık edeceği bildirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nun basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
Yerel seçimden sonra bir ilk
Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez İstanbul'a gidiyor.
YORUM YAZ