Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tezkere açıklaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin “Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” dedi.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıcak politik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Suriye’de ne işimiz var? Neden Ortadoğu bataklığına saplandık?” sorunlarını yönelten CHP lideri, ÖSO’yu işaret ederek hükümeti ‘teröre destek vermekle’ suçladı. Bir süredir HDP ile yakınlığı nedeniyle tepkilerin odağında olan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi TBMM’ye sunulan ve Mehmetçik’e sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu: “Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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