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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tezkere açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin “Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” dedi.

08 Ekim 2019 Salı 15:25
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tezkere açıklaması

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıcak politik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Suriye’de ne işimiz var? Neden Ortadoğu bataklığına saplandık?” sorunlarını yönelten CHP lideri, ÖSO’yu işaret ederek hükümeti ‘teröre destek vermekle’ suçladı.

Bir süredir HDP ile yakınlığı nedeniyle tepkilerin odağında olan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi TBMM’ye sunulan ve Mehmetçik’e sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu: “Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Murat gözükaraMurat gözükara4 dk önce
    VAY... VAY Kİ VAY... askerin burnu kanamasınmış... TERÖRİST SEVİCİ... KEMAL.... BİZDE YUTTUK...
  • milletmillet5 dk önce
    Allahım kafir ve onların uşaklarını kahret , içlerini de dışlarını da gerçekten yak
  • llll5 dk önce
    kılıçdaroğlunun akıl sağlığı yerinde değil
  • hsnhsn6 dk önce
    utanmaz adam pkk destekçisi hdp ve pyd makbul, vatanları için savaşan milliyetçi müslüman ve türk askerinin eğittip güvendiği insanlar terörist öylemi yazıklar olsun sana.
  • BatıleziciBatılezici11 dk önce
    Neden içi yanıyormuş ki? PKK’lı dostları ve HDP’li ortakları yüzünden mi?

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