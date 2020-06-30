Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’

İktidar hayali kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. HDP ile kol kola olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve üniversitelerin durumu vardı.

YÖK'ü kaldıracaklarını, üniversitelere özerklik sağlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Y kuşağına da Z kuşağına da sesleniyorum. Sizin tercihlerinizle biz iktidar olduğumuzda size söz veriyoruz. YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız. YÖK olmayacak." dedi.

"Üniversitelerde bilimsel özerklik olacak"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Üniversitelerin bilimsel özerkliği olacak. Makale yazdı diye adam atılır mı? Yönetsel özerkliği olacak. Üniversite hocaları, kendilerine rektör seçmesini bilmiyorlar mı? Üniversitedeki hocaların böyle bir yeteneği yok mu, saraydaki bir kişiye teslim ediyorsunuz bütün üniversiteleri? Yani, idari özerkliği olacak üniversitelerin.’’