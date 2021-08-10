Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mehmet Şimşek açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski Bakan Mehmet Şimşek görüştüğü iddiası CHP’yi karıştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset kulislerini hareketlendiren Mehmet Şimşek iddiasına dair konuştu. Dün, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Gündemimizde böyle bir şey yok

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündemdeki iddiaları da yanıtladı. Cumhuriyet’in haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantıda Şimşek iddialarına dair, “Bunu söyleyen CNN Türk. Bunlar sahte gündemler. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Aynı zamanda gündemimizde de böyle bir şey yok” dedi.

Öztrak: Allah akıl fikir versin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise dün yaptığı açıklamada, “İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok” demişti.