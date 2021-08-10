  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Evlilikleri Ayakta Tutacak Öneriler
Aslan, Diagne'den kurtuluyor!
Milli olarak üretildi... İlk kez görücüye çıkıyor!
Alevlerden kurtulan yavru sincap yoğun bakımda tedavi görüyor
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mehmet Şimşek açıklaması!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mehmet Şimşek açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakan Mehmet Şimşek'in CHP'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:30:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mehmet Şimşek açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski Bakan Mehmet Şimşek görüştüğü iddiası CHP’yi karıştırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset kulislerini hareketlendiren Mehmet Şimşek iddiasına dair konuştu. Dün, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Gündemimizde böyle bir şey yok 

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündemdeki iddiaları da yanıtladı. Cumhuriyet’in haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantıda Şimşek iddialarına dair, “Bunu söyleyen CNN Türk. Bunlar sahte gündemler. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Aynı zamanda gündemimizde de böyle bir şey yok” dedi.

Öztrak: Allah akıl fikir versin 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise dün yaptığı açıklamada, “İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok” demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayıp

Adaylıktan korkandan nasıl lider olur birbirine ayak oyunu çekenler den nasıl ittifak olur?
  • Yanıtla

Ziyaaaaa

Yok yok Recep babanizi aday gösterecek bay kemal
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay