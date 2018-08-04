Kemal Kılıçdaroğlu'ndan imza talimatı ''Elinizi çabuk tutun''

CHP'de değişim isteyen muhaliflerin olağanüstü kurultay için toplanan imzaları teslim etmesinin ardından genel merkezin imzaları incelemek için bir aylık süresi bulunuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayımın hızla bitirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dosyadaki evrakı incelemeden belge vermek istemedi. Sonunda muhalifler dosyanın incelenmesini kabul ederken Erkek, dilekçeye, “Dosyanın incelenmek üzere alındığına ilişkin” şerh koydu. 4 Dosyada yapılan ilk inceleme, yazı işleri bölümünde gece saatlerine kadar sürdü. Akşam geç saatlerde muhaliflerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile eski milletvekilleri Emre Köprülü ve Necati Yılmaz bir kez daha CHP Genel Merkezi'ne geldi. Genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek'in de bulunduğu ve belgelerin tasnifinin yapıldığı yazı işleri odasında iki taraf arasında sesler yükseldi. Tartışmanın fotokopi olan belgelerin kabul edilmesi talebi üzerine yaşandığı öğrenildi.

CHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dünkü yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Olağanüstü kurultay talep edenler adına, genel merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Bu belgelerin dört tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. Dört tane belge mükerrer olup, dört kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir. Beş belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Sonuç olarak genel merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir. Toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622'dir. Mevcut haliyle teslim edilen noter onaylı belge sayısı yeterli değildir. Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır.”

SON TARİH 6 AĞUSTOS

Olağanüstü kurultay talebine ilişkin noterden imza verip göndermeyen delegelerin yanı sıra imzasını çektiğine ilişkin notere başvuru yapıp beyannamesini genel merkeze göndermeyen delegelerin de olduğu öğrenildi. Parti yönetimi, daha önce var olduğu açıklanan imzasını cebinde taşıyan delegelerden gelebilecek belgeler için 6 Ağustos saat 17.30'a kadar bekleyecek.

RENKLİ FOTOKOPİ İNCELEMESİ

CHP Genel Merkezi, muhaliflerce önceki gün teslim edilen beyannameleri tek tek inceleyecek. İnceleme yapılırken imzası bulunan kişilerin gerçek delege ve evrakın da gerçek olup olmadığına bakılacak. Özellikle belgenin renkli fotokopi olma ihtimali üzerinde durulacak. İmzasını geri çeken delegelerin noter beyannamesi de aynı şekilde incelenecek. Parti yönetiminin ıslak imzalı belgeler olmadan, ilgilisinin dışında suret tasdiki yapan noterler hakkında yasal işlem başlatacağı öğrenildi.