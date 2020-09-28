Kemal Kılıçdaroğlu’ndan garip açıklama! ‘Yeni devlet kuruyorlar’

PKK’nın işbirlikçisi HDP ile aynı yolda yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtmayan YPG açıklaması geldi.

Ankara’daki taksici esnafıyla kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, hükümeti hedef aldı.

Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, ilginç bir şekilde YPG’nin ayrı bir devlet kurduğunu iddia etti.

Mehmetçiğin terör örgütleri karşısında Suriye ve Irak sınırına yakın bölgedeki operasyon başarılarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu resmen YPG’nin bölgede çok rahat hareket ettiğini savundu.

“YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı hedef alarak, ‘buna hiç ses çıkarmıyor’ diye iddia etti.

Ayrıca, İYİ Parti ve HDP ile ittifakları çatırdayan Kemal Kılıçdaroğlu, bunun sebebini Kobani’deki operasyonlara bağladı.